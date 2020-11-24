التونسية شيرين اللجمي تنتهي من تصوير «شيشونات»

الفنانة التونسية شيرين اللجمي (خاص لـ بوابة الوسط)

انتهت الفنانة التونسية، شيرين اللجمي، من تصوير آخر حلقة في الموسم الأول من برنامجها «شيشونات»، وهو برنامج فني ترفيهي يعرض قريباً عبر قناتها الرسمية على «يوتيوب».

وتحاور شيرين في البرنامج مجموعة من ألمع نجوم الإعلام التونسي.

شيرين اللجمي هي مطربة تونسية كانت بدايتها من خلال برنامج اكتشاف المواهب «آراب أيدول» الذي تألقت فيه ووصلت إلى مرحلة النهائيات، ثم بدأت مشوارها الفني بأغنية «أسمر»، وكذلك غنت «ميسألش قوله» باللون الشعبي التونسي، وكان لها أيضًا ديو مصور على طريقة الفيديو كليب مع الفنان ريان يوسف يحمل عنوان «يا حياتي»، كما صدر للفنانة التونسية هذا العام ألبوم غنائي بعنوان «حكايات الحب» يتضمن 14 أغنية مختلفة.

لشيرين تجربة سابقة في التقديم خلال شهر رمضان عبر قناة «تونسنا» على مدار عامين من خلال برنامج بعنوان «شيرينات».