هديل حسان: سعيدة بمشاركة «الحد الساعة خمسة» في «القاهرة السينمائي»

الممثلة الشابة هديل حسان (خاص لـ بوابة الوسط)

أعربت الفنانة الشابة هديل حسان عن سعادتها بمشاركة فيلمها القصير «الحد الساعة خمسة» في المسابقة الرسمية للسينما بمهرجان «القاهرة السينمائي الدولي».

وأشارت هديل إلى أن الفيلم هو تجربتها الأولى مع الأفلام القصيرة. وتلعب من خلاله شخصية ممثلة في بداية مشوارها الفني تحظى بتجربة أداء مع مخرج كبير يضعها في موقف يتعين عليها القيام باختيار صعب.

الفيلم من تأليف وإخراج شريف بنداري، ويشارك في البطولة المخرجون خيري بشارة وآيتن أمين والفنان صدقي صخر.

وكانت هديل حسان قد شاركت من قبل في بطولة مسلسلي «سابع جار» و«لعبة النسيان».