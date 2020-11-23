حمزة نمرة يصدر ألبومه الجديد قبل نهاية العام

المطرب المصري حمزة نمرة (خاص لـ بوابة الوسط)

انتهى الفنان المصري حمزة نمرة من تسجيل أغنيات ألبومه الجديد، الذي يسعى لإطلاقه قبل نهاية العام الجاري، ويعيده للساحة بعد سنتين منذ آخر ألبوماته.

وقرر حمزة أن يتضمن ألبومه الجديد أغنيتي «استعيذوا»، و«فاضي شوية»، ويسعى لمفاجأة محبيه بالألبوم كاملا خلال الأسابيع المقبلة وقبل نهاية 2020، ويطلق جميع أغنياته بشكل فيديو كليب، ويتعاون نمرة خلال الألبوم المنتظر مع شركة «The Basement Records» «ذا بيسمنت ريكوردز»، التي تتولى مهمة التوزيع الرقمي للألبوم.

وكشف محمد الشاعر، المدير التنفيذي، لـ«ذا بيسمنت ريكوردز»، أن الألبوم المنتظر سيقدم حمزة نمرة في قالب موسيقي غير معتاد، وتقديم أغانيه بأسلوب جديد وغير متوقع، بعدما تعاقدت رسميًّا مع حمزة لتكون المسؤولة عن توزيع جميع أغنيات الألبوم الجديد، عبر كل المنصات الديجيتال، مثل «يوتيوب» و«سبوتيفاي» و«آي تيونز»، مشيرا إلى انتهاء حمزة من تسجيل جميع أغنيات الألبوم.

ويعود المطرب المصري بعد غياب أكثر من سنتين منذ إطلاق ألبومه الأخير «هطير من تاني»، الذي ضم عشر أغنيات، من بينها «الواد العبيط» و«زهرة» و«بص بص» و«داري يا قلبي».