افتتاح المقر الجديد لمركز البحوث والتوثيق والمعلومات

القاهرة - بوابة الوسط | الإثنين 23 نوفمبر 2020, 11:35 صباحا
ئيس الهيئة العامة للثقافة حسن أونيس (يسار) يفتتح المقر الجديد لمركز البحوث والتوثيق والمعلومات (فيسبوك)

افتتح رئيس الهيئة العامة للثقافة، حسن فرج أونيس، صباح الأحد، المقر الجديد لمركز البحوث والتوثيق والمعلومات، بالحي الإسلامي في مدينة طرابلس.

وتأسس مركز البحوث والمعلومات والتوثيق، التابع للهيئة العامة للثقافة، العام 1981 تحت مسمى مركز البحوث والدراسات الإعلامية، وفق صفحة الهيئة الرسمية في «فيسبوك».

ويعنى المركز بجمع وتوثيق المعلومات وسير الشخصيات الثقافية والإعلامية، وتصدر عنه مجلة «البحوث الإعلامية»، وهي مجلة فصلية محكمة ومتخصصة تُعنى بأبحاث ودراسات وسائل الإعلام والاتصال.

وسينطلق العمل بالمركز بهذا المقر، بعد توقف لعدة أشهر نتيجة تعرض مقره السابق لأضرار كبيرة.

رافق رئيس الهيئة في الافتتاح، عادل بوستة مدير مكتب رئيس الهيئة، ونوري المعداني مدير إدارة التخطيط والمشروعات، ومحمد عبداللطيف المدولي مدير إدارة الإعلام والتواصل، وعدد من موظفي ديوان الهيئة.

المقر الجديد لمركز البحوث والتوثيق والمعلومات (فيسبوك)
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