افتتاح المقر الجديد لمركز البحوث والتوثيق والمعلومات

افتتح رئيس الهيئة العامة للثقافة، حسن فرج أونيس، صباح الأحد، المقر الجديد لمركز البحوث والتوثيق والمعلومات، بالحي الإسلامي في مدينة طرابلس.
وتأسس مركز البحوث والمعلومات والتوثيق، التابع للهيئة العامة للثقافة، العام 1981 تحت مسمى مركز البحوث والدراسات الإعلامية، وفق صفحة الهيئة الرسمية في «فيسبوك».
ويعنى المركز بجمع وتوثيق المعلومات وسير الشخصيات الثقافية والإعلامية، وتصدر عنه مجلة «البحوث الإعلامية»، وهي مجلة فصلية محكمة ومتخصصة تُعنى بأبحاث ودراسات وسائل الإعلام والاتصال.
وسينطلق العمل بالمركز بهذا المقر، بعد توقف لعدة أشهر نتيجة تعرض مقره السابق لأضرار كبيرة.
رافق رئيس الهيئة في الافتتاح، عادل بوستة مدير مكتب رئيس الهيئة، ونوري المعداني مدير إدارة التخطيط والمشروعات، ومحمد عبداللطيف المدولي مدير إدارة الإعلام والتواصل، وعدد من موظفي ديوان الهيئة.