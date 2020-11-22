بالفيديو: أدهم نابلسي يغازل الجمهور المصري بـ«حان الآن»

المطرب الشاب أدهم نابلسي (خاص لـ بوابة الوسط)

طرح المطرب الشاب أدهم نابلسي أولى أغنياته باللهجة المصرية «حان الآن» بطريقة الفيديو كليب، وذلك عبر قناته الرسمية على موقع الفيديوهات «يوتيوب».

الأغنية من كلمات عمرو المصري، وألحان عمرو الشاذلي، وتوزيع محمد ياسر، أما الإخراج لعمرو رمال.

وتتولى شركة «شبكة» الرائدة في مجال التوزيع الرقمي، التوزيع الديجيتال لها على جميع المنصات الرقمية.

حققت الأغنية نجاحا كبيرا بعد طرحها بساعات، واحتلت المركز الثاني في تريند «يوتيوب».

وتعد أغنية «حان الآن» أولى أغنيات أدهم نابلسي باللهجة المصرية، حيث كانت آخر أغنياته نابلسي «مش عيب» تتر مسلسل «من الآخر».