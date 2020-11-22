بالفيديو: حلا التّرك تطلق «شتبي مني» باللهجة العراقية

القاهرة - بوابة الوسط | الأحد 22 نوفمبر 2020, 04:05 مساء
الفنانة حلا الترك (خاص لـ بوابة الوسط)

أطلقت الفنانة الشابة حلا التّرك أغنية جديدة باللهجة العراقية بعنوان «شتبي منّي»، وذلك بعد النجاح الذي حققه عملها الأخير ممنوع اللمس»، الذي تخطى حاجز الـ121 مليون مشاهدة على «يوتيوب».

حلا اختارت أن تكون تجربتها الجديدة من كلمات الشاعر فراس الحبيب، تلحين وتوزيع ميثم علاء الدين. وقد أصدرت الشركة المنتجة «Platinum Records» الأغنية مصحوبة بالكليب الخاص بها، الذي صورته أخيرًا مع المخرج فادي حداد.

وبدأت حلا التسويق للعمل الجديد عبر صفحاتها على مواقع التواصل الاجتماعي قبل أيام، حيث غنّت مقطعًا من الأغنية في فيديو قصير حقق رواجًا كبيرًا وانتشارًا.

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