متاحف واشنطن تعيد إغلاق أبوابها بسبب «كوفيد-19»

القاهرة - بوابة الوسط | الأحد 22 نوفمبر 2020, 01:45 مساء
مدخل حديقة حيوانات سميثسونيان في واشنطن، 19 نوفمبر 2020 (أ ف ب)

ستعيد المتاحف العامة وحديقة الحيوانات في العاصمة الأميركية واشنطن إغلاق أبوابها اعتبارًا من الإثنين، في مواجهة الارتفاع الحاد في عدد الإصابات بفيروس «كورونا» في الولايات المتحدة، وفق ما أعلنت المؤسسة المسؤولة عن إدارة هذه المنشآت، الخميس.

وجاء في بيان للمؤسسة: «بعد عودة ظهور ارتفاع في عدد الإصابات بالوباء على المستويين الإقليمي والوطني، ستعيد كل متاحف سميثسونيان بالإضافة إلى حديقة الحيوانات الوطنية إغلاق أبوابها، موقتا اعتبارًا من الإثنين 23 نوفمبر» من دون تحديد موعد لإعادة افتتاحها، وفق «فرانس برس».

وأعادت حديقة الحيوانات وبعض المتاحف في واشنطن فتح أبوابها أمام الزوار تدريجا، اعتبارا من نهاية يوليو، مع تدابير صحية منها التباعد الجسدي.

وما زالت معظم الأماكن الترفيهية مغلقة أو متوقفة في العاصمة الأميركية، حيث توفي أقل من 700 شخص بقليل بـ«كوفيد-19» منذ بداية تفشي الوباء.

وفرضت مدن أميركية أخرى في الآونة الأخيرة قيودا جديدة لمواجهة الزيادة الحادة في عدد الإصابات بـ«كوفيد-19»، الذي أودى بحياة أكثر من 250 ألف شخص في البلاد.

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