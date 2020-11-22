«سمال آكس» يروي قصة السود في بريطانيا

القاهرة - بوابة الوسط | الأحد 22 نوفمبر 2020, 12:45 مساء
ستيف ماكوين في روما، 16 أكتوبر 2020 (أ ف ب)

من خلال «سمال آكس» وهي سلسلة تلفزيونية قصيرة من خمس حلقات تروي تاريخ السود في بريطانيا، يضيء المخرج ستيف ماكوين الحائز جائزة أوسكار، على نحو 20 عاما من التاريخ غير المدون رسميا.

ومن الممكن أن تصبح «سمال آكس» أحد أبرز أعمال المخرج البريطاني، إذ ترقى إلى وصفها بالملحمة، بأفلامها الخمسة وساعاتها الستّ من المشاهد، وفق «فرانس برس».

والواقع أن جذور ستيف ماكوين الخاصة تعود إلى موجة المهاجرين من منطقة البحر الكاريبي إلى بريطانيا في الخمسينات والستينات، إذ إن مخرج فيلم «12 ييرز إيه سليف» العام 2013 ولد في لندن لأسرة من غرينادا وترينيداد وتوباغو.

ويريد المخرج ذو البشرة السوداء أن يروي قصص هؤلاء البريطانيين الذين ولدوا في مستعمرات أصبحت مستقلة تدريجا وقصدوا إنجلترا سعيا إلى حياة أفضل، من خلال المسلسل القصير الذي بدأ عرضه الجمعة، على «أمازون» في الولايات المتحدة وعلى «بي بي سي» في بريطانيا.

يعرض مسلسل «سمال آكس» في بعض حلقاته الدرامية مثل «مانغروف» قصصا من الحياة الواقعية، فيما تحاول حلقات أخرى مثل «لوفرز روك» تمثيل الأجواء التي كانت سائدة خلال تلك الحقبة.

وقال ماكوين (51 عاما) خلال نقاش تم تنظيمه على هامش مهرجان نيويورك السينمائي الذي عرض مقاطع من المسلسل: «أردت أن أنقل إلى الشاشة قصصا لم يتم الإقرار بها. كان ذلك مهما جدا، لأن قصة حياتي وقصص العديد من الأشخاص الآخرين، لم يتم توثيقها».

وأضاف: «لم تدوّن في كتب التاريخ مع أن تلك الحقبة كانت مهمة جدا في إنشاء بريطانيا».

ولفت ماكوين إلى أن تأثير الثقافة الكاريبية جليّ بشكل كبير في بريطانيا، وكرنفال نوتنغ هيل الذي يجذب مئات الآلاف من الأشخاص إلى غرب لندن كل عام، أحد أفضل الأمثلة على ذلك.

لحظات تاريخية
وأجرى ماكوين مئات المقابلات في إطار إعداد مسلسله، وقال: «كنت متحمسا نوعا ما للتحدث مع الناس وتسجيل قصصهم».

وكان يسعى إلى إظهار حقائق العنصرية المؤسسية في بريطانيا، وهي موثقة في وسائل الإعلام المرئية أقل مما هي تلك الموجودة في الولايات المتحدة.

وفي حلقات «سمال آكس» (الفأس الصغيرة)، يعيد ماكوين بواقعيته المعهودة في السينما، تكوين لحظات رئيسية في تاريخ بريطانيا ومنطقة البحر الكاريبي، بالإضافة إلى ذكريات أصغر من الحياة اليومية.

وتمثّل شخصيات المسلسل في معظمها أشخاصًا عاديين آمنوا بمواقعهم في مجتمع يُعتبَر إلى حد كبير معاديا لهم، وكان إيمانهم هذا بمثابة «الفأس الصغيرة» التي يشير إليها بوب مارلي في أغنية تحمل الاسم نفسه، والتي، بضرباتها المتكررة، تقطع في النهاية «الشجرة الضخمة»، رمز عدم المساواة.

من ناحية الإنتاج، أفاد ماكوين من المشروع لتوفير فرصة للممثلين السود. وقال: «في المملكة المتحدة، لدينا جيلان على الأقل لم تتح للمنتمين إليهما الفرصة إطلاقا للظهور وإبراز مواهبهم.. وهذا أمر محزن جدا».

كذلك استعان مخرج فيلم «شايم» بفريق متنوع ومختلف وراء الكاميرا، قائلا إن هوليوود منغلقة جدا.

وأهدى ماكوين «سمال آكس» لجورج فلويد، وهو أميركي أسود قتل خلال عملية توقيف على يد الشرطة الأميركية في حادث أثار احتجاجات كبيرة مناهضة للعنصرية بدأت في أواخر مايو 2020.

وقال: «كنت أتمنى أن يكون جورج فلويد هنا اليوم، لكن كل ما يمكنني قوله هو إن وفاته لم تذهب سدى». وختم: «هذه الحلقات هي جزء من قصة أن يكون المرء شخصا أسود في هذا العالم».

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

حصيلة إصابات «كورونا» في الولايات المتحدة تتخطى 12 مليونا
دولى
تنظيم «داعش» يتبنى هجمات صاروخية على كابل
دولى
«عكس التيار» مع محمد زيدان - الحوار السياسي معضلة التوافق والتصويت عبر «زوم»
فيديو
خيار المقاطعة سلاح المكتوين بنيران غلاء السلع في البلديات الليبية
ليبيا
ردود فعل غاضبة من الوسط الرياضي بعد خسارة «الفرسان» المفاجئة أمام غينيا
رياضة محلية
واشنطن تسمح للجاسوس بولارد بالسفر الى «إسرائيل»
دولى
بلومبرغ: إصابة دونالد ترامب جونيور نجل الرئيس الأميركي ترامب بـ«كورونا»
دولى
من هو ملادينوف المرشح لمنصب الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة في ليبيا؟
ليبيا
بيانات «المركزي»: 969 مليون دينار لمجابهة «كورونا» حتى أكتوبر الماضي
ليبيا
نزاع دولي على كعكة إعادة الإعمار في ليبيا مع التفاؤل باستقرار الأوضاع
ليبيا
ماكرون يتهم تركيا وروسيا بـ«تأجيج مشاعر» معادية لفرنسا في أفريقيا
دولى
رئيسة المفوضية الأوروبية «تأمل» في عودة الولايات المتحدة إلى التعددية
دولى
 المزيد من ثقافة وفن

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

فيتامينات ضرورية لجسمك.. تعرف إليها