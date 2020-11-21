تأجيل تطبيق رسم الدخول على زوار البندقية

القاهرة - بوابة الوسط | السبت 21 نوفمبر 2020, 03:04 مساء
صورة التقطت في 9 سبتمبر 2020 لسائق أحد قوارب الغوندول ينتظر الزبائن في اليوم الثامن من مهرجان البندقية السينمائي (أ ف ب)

بهدف إحياء النشاط السياحي، قررت بلدية البندقية تأجيل تطبيق رسم الدخول على السياح حتى سنة 2022 بعدما كان من المقرر أن يدخل حيز التنفيذ خلال صيف 2021.

وقال المسؤول عن الموازنة في بلدية المدينة، ميكيلي زوين في بيان، إن سلطات المدينة «قررت في ضوء الوضع الحالي المرتبط بوباء كوفيد -19 المبادرة إلى لفتة مهمة لتشجيع عودة التدفقات السياحية»، وفق «فرانس برس»، السبت.

وشدد على أن «هذا الإجراء يتماشى تمامًا مع الخطة الاستراتيجية لإنعاش اقتصاد المدينة». وأضاف أن الجهود مستمرة «لتطوير البرمجيات الحاسوبية لإدارة نظام الحجز» بهدف تطبيق الضريبة في الأول من يناير 2022.

وغاب السياح عن البندقية منذ بدء جائحة «كوفيد-19»، التي شلت حركة النقل الجوي والسياحة.

وتشكِّل السياحة 13% من إجمالي الناتج المحلي في إيطاليا وتوفر 15% من فرص العمل، إلا أن اقتصاد البندقية يقوم بقدر أكبر على القطاع السياحي.

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