الجمعة.. ختام الدورة الـ12 لمهرجان «القاهرة لموسيقى الجاز»

الموسيقار عمرو صلاح رئيس مهرجان «القاهرة لموسيقى الجاز» (خاص لـ بوابة الوسط)

تختتم، الجمعة، بمركز التحرير الثقافي «المقر التاريخي للجامعة الأميركية بالتحرير» فعاليات الدورة الـ12 لمهرجان «القاهرة الدولي لموسيقى الجاز».

وتشمل فعاليات اليوم الختامي مجموعة من الأنشطة المتنوعة التي تخاطب فئات عديدة، حيث تبدأ في الواحدة ظهرا، وتستمر حتى الثالثة، منها برنامج جازينينو «جاز للأطفال» من فرقة «باند ميكرز» ويعقبها برنامج «ميكروفون مفتوح» في حديقة النافورة.

وفي السادسة والنصف مساء، يبدأ اللقاء مع الفنان البرتغالي ريكاردو فورموسو كوينتيت بـ«قاعة إيوارت»، وتعقبه سهرة مع الثلاثي الفنان الكرواتي ألفيس ستاينك، والمطربة نهى فكري وعمرو صلاح، وتختتم الفعاليات بحفل لفرقة «افتكاسات» الرائدة في تقديم الموسيقى المصرية البديلة.

وانطلق مهرجان «القاهرة الدولي لموسيقى الجاز» بمشاركة عشر دول وأكثر من 20 فرقة في واحدة من كبرى الدورات التي ينظمها المهرجان منذ بدايته العام 2009.

وأقيمت الفعاليات على مدى أسبوع في عدة فضاءات منها: «درب 1718» و«كايرو جاز كلوب» و«رووم آرت سبيس» لإتاحة الفرصة للتوسع على مستوى مساحات العرض وتقديم عدد أكبر من العروض الموسيقية.

وانطلق مهرجان «القاهرة الدولي للجاز» في العام 2009 بمبادرة من الفنان عازف البيانو والمؤلف عمرو صلاح، بهدف إثراء المشهد الثقافي المصري وإضافة للأجندة الثقافية المصرية وزيادة الوعي المجتمعي بالموسيقى وتشجيع الأسر والأطفال على اعتبار الفن بشكل جاد حرفة ومستقبلا مهنيا لخلق جيل من الفنانين.