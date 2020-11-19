إعلان الفائز بجائزة «بوكر» الأدبية العريقة الخميس

الكاتبة تسيتسي دانغاريمبغا من زيمبابوي التي رُشح كتابها لـ«جائزة بوكر» (أ ف ب)

تعلن «جائزة بوكر» البريطانية، أرقى الجوائز الأدبية في العالم، مساء الخميس، الرواية الفائزة لهذا العام بين الكتب الستة التي اختيرت للمرحلة النهائية من المنافسة بينها أربعة أعمال تشكّل باكورة نتاج مؤلفيها.

وتضمّ اللائحة النهائية لـ«بوكر» كتاب «ذيس مورنبل بادي» (هذا الجسد المحزن) للكاتبة تسيتسي دانغاريمبغا من زيمبابوي، وهو الجزء الثالث من ثلاثية تتناول قصة شابة من زيمبابوي تعاني الفقر، وفق «فرانس برس».

كذلك تشارك في المنافسة مازا منغيستي، وهي أول كاتبة إثيوبية تصل إلى نهائيات «بوكر». واستوحت قصة عائلتها لتأليف «ذا شادو كينغ» (ملك الظل) الذي يتناول انتفاضة المواطنين العاديين على الاجتياح الإيطالي لإثيوبيا في ثلاثينات القرن الفائت.

أما الكتّاب الأربعة الذين يشاركون بروايات هي الأولى لهم، فهم الأميركيون دايان كوك وأفني دوشي وبراندن تيلور والإسكتلندي دوغلاس ستيورات، الذي يحمل أيضا الجنسية الأميركية.

وتدور الرواية الخيالية «ذي نيو وايلدرنس» (الوحشية الجديدة) لدايان كوك حول مدينة تعاني آثار الأزمة المناخية. وتعكف الكاتبة راهنا على اقتباس سيناريو من كتابها بعدما اشترت «وورنر براذرز» حقوق إنتاج مسلسل مستوحى منه.

أما «بورنت شوغار» (السكّر المحروق) للأميركية أفني دوشي فيستكشف العلاقة المعقدة بين أمّ وابنتها في الهند المعاصرة.

أما رواية «شاغي بين» لدوغلاس ستيوارت فتدور أحداثها في عائلة تنتمي إلى الطبقة العمالية في غلاسكو، وتواجه الفقر وإدمان الكحول في ثمانينات القرن العشرين. ونشأ الكاتب نفسه في المدينة الإسكتلندية قبل أن يغادرها للعمل في عالم الأزياء في نيويورك.

وفي «ريل لايف» (الحياة الحقيقية) للأميركي براندن تيلور، قصة والاس، وهو شاب منطوٍ على نفسه يواجه العنصرية ما إن يلتحق بالجامعة، بعيدًا من مسقطه ألاباما.

إثارة للجدل

وقرأت لجنة التحكيم ما مجموعة 162 رواية نشرت في بريطانيا أو في أيرلندا بين الأول من أكتوبر 2019 و30 سبتمبر 2020 واختاروا منها ستّا للمرحلة النهائية.

وقبل الإعلان عن الفائز، تصدّر ستيوارت قائمة الكتّاب الأوفر حظا لنيل هذه الجائزة العريقة لدى المراهنين البريطانيين.

وأثارت جائزة «بوكر» الجدل في مناسبات عدة منذ إنشائها في العام 1969.

والعام الماضي، تجاهلت اللجنة القواعد بمنحها الجائزة مناصفة للمؤلفة الكندية مارغريت أتوود والكاتبة الإنجليزية النيجيرية برناردين إيفاريستو.

ومن بين الفائزين السابقين في جائزة «بوكر»، عدد من الكتاب البارزين، من إيان ماكإيوان وجوليان بارنز إلى كازوو إيشيغورو ورودي دويل.

وأصبح بول بيتي أول فائز أميركي بعدما أذعنت «بوكر» للضغوط وبدأت ضم مؤلفين من خارج دول الكومنولث وأيرلندا وزيمبابوي في العام 2013.

وستبث النتائج في بريطانيا على قناة «بي بي سي» عند الساعة 20.00 ت غ خلال برنامج تتخلله مقابلات مع ثلاثة فائزين سابقين والرئيس الأميركي السابق باراك أوباما.

وستكون الحفلة متاحة أيضا للمستمعين والمشاهدين في أنحاء العالم عبر الإنترنت.

وسيحصل الفائز على جائزة مالية مقدارها 50 ألف جنيه استرليني.