طرح «ووندر وومان 2» نهاية العام في السينما وعبر المنصات

القاهرة - بوابة الوسط | الخميس 19 نوفمبر 2020, 03:30 مساء
الممثلة غال غادوت خلال العرض الأول لفيلم «ووندر وومان» في هوليوود، 25 مايو 2017 (أ ف ب)

يبدأ في يوم عيد الميلاد في الولايات المتحدة عرض الجزء الثاني المنتظر من مغامرات المرأة الخارقة «ووندر وومان»، في صالات السينما التي لن تشملها تدابير الإغلاق وأيضًا عبر منصة «إتش بي أو ماكس» للبث التدفقي، بحسب ما أعلنت استوديوهات «وورنر براذرز» الأربعاء.

وأوضحت الشركة أن الأشخاص الموجودين خارج الولايات المتحدة ستتاح لهم فرصة مشاهدة الفيلم «قبل أسبوع» من طرحه في الصالات، اعتبارا من 16 ديسمبر، وفق «فرانس برس».

ويرتبط إطلاق فيلم «ووندر وومان 1984» على منصة «إتش بي أو ماكس» التي استحوذت عليها أخيرًا «وورنر» في مقابل مئتي مليون دولار، بجائحة «كوفيد-19» التي عطّلت الإنتاجات السينمائية بدرجة كبيرة في هوليوود وتسببت بإرجاء مواعيد إطلاق أعمال ضخمة كثيرة.

وكتبت بطلة الفيلم غال غادوت عبر وسائل التواصل الاجتماعي: «لم يكن ذلك قرارا سهلا، ولم نتوقع يوما أننا سنضطر إلى إرجاء الإطلاق لهذه الفترة الطويلة، غير أن كوفيد بدّل كل شيء».

وأضافت: «ستتمكنون من مشاهدته في صالات السينما (هم يبذلون جهودا جبارة لتوفير السلامة) كما ستتاح أمامكم فرصة مشاهدته على (إتش بي أو ماكس) من منازلكم».
وكان مقررا طرح الفيلم بداية في يونيو 2020.

وفي العادة، تُعرض الإنتاجات الهوليوودية الضخمة في صالات السينما حصرا مدة تسعين يوما، قبل طرحها للعرض على وسائط أخرى. غير أن إغلاق قاعات السينما في مناطق أميركية كثيرة، بينها نيويورك ولوس أنجليس، أرغم الموزعين على إيجاد حلول بديلة.

وطرحت «ديزني» فيلم «مولان» عبر منصتها «ديزني +» للبث التدفقي فور طرحه في سبتمبر الماضي. لكن خلافا لـ«مولان» الذي عُرض مقابل بدل مالي، سيُطرح «ووندر وومان 1984» من دون تكاليف إضافية لمشتركي «إتش بي أو ماكس» على مدى شهر.

وكان الجزء الأول من «ووندر وومان» الذي عُرض في 2017 قد حقق إيرادات بلغت 800 مليون دولار، ووضع غال غادوت في مصاف النجمات العالميات.

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