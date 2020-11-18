انطلاق ورشة عمل «نحو المسرح» بمنظمة أركنو للفنون

بنغازي - بوابة الوسط: مريم العجيلي | الأربعاء 18 نوفمبر 2020, 03:44 مساء
صورة جماعية للمشاركين في ورشة عمل «نحو المسرح» ببنغازي. (الوسط).

انتهى الكاتب المسرحي، علي الفلاح، من الجانب النظري لتعليم بعض المحبين للمسرح، الذين قاموا بالتسجيل في ورشة عمل تحت اسم «نحو المسرح» وهم خمسة طلبة ومسرحيين.

وقال مشرف الدورة، الفنان محمد الفاخري لـ«بوابة الوسط»، الأربعاء: «انتهينا من الشق النظري، ونستعد للبدء في تجارب الشق العملي بإشراف الفنان محمد الصادق».

وأضاف الفاخري أن «الكاتب علي الفلاح قام بتوفير النصوص العالمية لدراستها في الشق النظري، وسيجرى اختيار أحد هذه النصوص للبدء في التجارب عليه، وإخراج عمل مسرحي يتماشى مع ما قمنا بدراسته».

وأشار الفنان محمد الفاخري إلى أن عددًا من المسجلين بهذه التدريبات انسحبوا قبل الانتهاء منها، ولم يستمر إلا خمسة طلبة وهم عبادي بوشعالة ومهند الصادق وأمجد الترهوني وناجي الشهيبي وعمر الزوي.

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