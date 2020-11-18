مكادي نحاس تفتتح مهرجان «أراتوك» الموسيقي في الأردن

القاهرة - بوابة الوسط | الأربعاء 18 نوفمبر 2020, 04:25 مساء
المطربة الأردنية مكادي نحاس (خاص لـ بوابة الوسط)

تطل الفنانة الأردنية مكادي نحاس على جمهورها العربي بأحدث حفلاتها الغنائية في عمان، عبر مسرح الشمس، وذلك في تمام الثامنة مساء الأربعاء.

وتفتتح نحاس بهذه الحفلة فعاليات النسخة الأولى من مهرجان «أراتوك» الموسيقي الأونلاين، الذي يضم توليفة من نجوم الموسيقى بالعالم العربي، منهم الفنانة السورية رشا رزق والفنانة السورية ميس حرب بحفلات شهرية تذاع للجمهور أونلاين عبر بث حي ومباشر على منصة «أراتوك»، التي تعد أول منصة وتطبيق يرتكز على الفيديو التفاعلي المباشر مع الجماهير ويدعم الفنانين والموسيقيين العرب بتخصيص حفلات غنائية دورية تذاع «أونلاين» للجمهور مع توفير دعم مادي للفنانين وسط ظروف «كورونا» التي أجبرت العالم على التباعد الاجتماعي وإلغاء المهرجانات الموسيقية وإبهات الحياة الفنية.

كما تدعم مكادي، عبر هذه الحفلة، مبادرة الأردن ضد السرطان، حيث يعود ريع 90% من تذاكر الحفل لصالح دعم المبادرة، التي تأتي بالتنسيق مع مؤسسة الحسين للسرطان في عمان، مع العلم أن بطاقات الحفل تعطى للجمهور بشكل مجاني ولكل شخص حرية تقديم دعم مالي يعود ريعه لصالح المبادرة، كما تأتي الحفلة بالتعاون مع مؤسسة مقام للإنتاج الفني التي تتولى مهمة التنظيم والتنسيق.

ومن جانبه أوضح سعود علان، مدير مؤسسة «مقام»، أن فكرة مهرجان «أراتوك» الموسيقي نبعت من شراكة فنية استثنائية بين «مقام» ومنصة «أراتوك» لتقديم الدعم الفني والمادي والجماهيري للفنانين المستقلين، من رواد ساحة الموسيقى البديلة في العالم العربي، ممن يحاولون تقديم رؤية موسيقية مختلفة بعيدة عن السائد في الساحة الغنائية التجارية، بالاتكال على التجديد في المحتوى والاعتماد على ذاتهم في الإنتاج، موضحًا أن المهرجان سيضم توليفة مميزة من نجوم الموسيقى المستقلة العرب بحفلات دورية تذاع بشكل مباشر وتفاعلي عبر المنصة بشكل «أونلاين»، مع دعم حفلات المهرجان لكافة المبادرات الإنسانية سواء التوعوية منها أو الداعمة لمرضى السرطان وغيرها من المبادرات الخيرية.

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