كرنفال ريو دي جانيرو ينطلق في يوليو المقبل

القاهرة - بوابة الوسط | الأربعاء 18 نوفمبر 2020, 02:10 مساء
راقصو مدرسة مانغيرا في كرنفال ريو دي جانيرو، فبراير 2020 (أ ف ب)

حددت ريو دي جانيرو شهر يوليو 2021 موعدًا جديدًا لكرنفالها الشهير، إذا توافر عدد من الشروط، بحسب ما أعلنت مدارس السامبا، منظِّمة هذا الحدث الذي كان من المقرر إقامته في فبراير 2021 وأرجئ بسبب جائحة «كوفيد-19».

إلا أن الموعد الجديد سيبقى رهنَ توافر لقاحات لفيروس «كورونا المستجد»، وقرار من الحكومة بتخصيص أيام عطل على المستوى الوطني خلال يوليو، أي في موسم الشتاء الجنوبي، بحسب ما أوضحت الرابطة المستقلة لمدارس السامبا في ريو دي جانيرو «لييسا» التي تتولى تنظيم الكرنفال.

وقال الناطق باسم الرابطة فيسينتشي داتولي لوكالة «فرانس برس» إن «مدارس السامبا قررت أن يقام الكرنفال في يوليو في حال توافَرَ لقاح وأيام عطل».

ولاحظ أن مدارس السامبا كانت خلال اجتماعها «أكثر تفاؤلا نتيجة الأنباء الأخيرة عن اختبارات أظهرت فاعلية اللقاحات»، التي تم التوصل إليها، «ومن هذا المنطلق قررت تنظيم الكرنفال في 11 و12 يوليو».

لكنه أضاف: «إذا لم يتوافر لقاح، ننسى كل شيء».

غير أن مدرسة مانغيرا ذات المكانة المهمة أبدت تفاؤلا أقل، إذ أشار الناطق باسمها روبم ماشادو إلى أنها «لم تعدّ شيئا بعد» للكرنفال الذي يقام عادةً في مارس، ويجمع عشرات الآلاف من الراقصين وملايين المتفرجين، وقال: «إذا كنا سنشارك حقا، فستة أشهر مدة كافية للاستعداد».

سجلت البرازيل ثاني أكبر عدد من الوفيات في العالم جراء «كوفيد-19» بعد الولايات المتحدة، مع نحو 166 ألف وفاة، وتخشى موجة ثانية من الإصابات.

وأدت الجائحة إلى إلغاء إطلاق الألعاب النارية على شاطئ كوبا كابانا في ريو دي جانيرو في عيد رأس السنة.

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