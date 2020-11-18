اختيار الفيلم الليبي «محمد عبدالهادي ورحلة الأمل» بالمهرجان العربي

الملصق الإعلاني لمهرجان العربي لفيلم التراث بالقاهرة.(الوسط)

أعلنت اللجنة المنظمة للمهرجان العربي لفيلم التراث المقرر إقامته بالعاصمة المصرية القاهرة، اختيار الفيلم الليبي، «محمد عبدالهادي ورحلة الأمل» للمخرج فرج الشطشاط، والذي يوثق مسيرة مؤسس المسرح الليبي.

وقال المخرج فرج الشطشاط لـ«بوابة الوسط» الأربعاء: «قمنا بتصوير العمل مناصفة بين مدينتي طبرق ودرنة، واستعنت بابن الراحل محمد عبدالهادي، وهو المتبقي من أربعة أبناء له، وكذلك بحفيده وبعض المؤرخين للمسرح الليبي».

ولفت الشطشاط إلى أن «ما يهمه بالدرجة الأولى من إعداد وتنفيذ وإخراج هذا الفيلم الوثائقي هو توثيق سيرة مؤسس المسرح الليبي في قالب فيلم وثائقي، وهو يعتبر أول فيلم وثائقي عن سيرة محمد عبدالهادي»، مضيفًا: أن «إبراز الرموز الثقافية خارج ليبيا هو تعريف بالحياة الثقافية ومسيرتها، وهذا أراه شيئا مهما جدا».

يذكر أن المهرجان العربي لفيلم التراث يشارك به ما يقارب من 50 فيلما، يعبر عن التراث، وتبدأ فاعليات المهرجان يوم 26 نوفمبر وتستمر إلى 20 ديسمبر عبر موقع الفيديو الأشهر «يوتيوب».

مؤسس المسرح الليبي الفنان محمد عبد الهادي. (الوسط)

المخرج فرج الشطشاط. (الوسط)