«روح أليفة» يشارك في مهرجان «القدس السينمائي الدولي»

نسمة نور الدين بطلة فيلم «أرواح أليفة» (خاص لـ بوابة الوسط)

أعلنت إدارة مهرجان «القدس السينمائي الدولي» الأفلام المشارِكة هذا العام في المهرجان، الذي يقام في الفترة من 29 نوفمبر وحتى 6 ديسمبر، ويمثل الفيلم القصير «روح أليفة» للمخرج محمد سرحان مصر في مسابقة قسم أفلام الهواة بجانب 12 فيلمًا أخرى.

ولم تكتفِ مصر بذلك، فتشارك أيضًا في مسابقة الأفلام الروائية القصيرة بثمانية أفلام، وبخمسة أفلام في مسابقة الأفلام الوثائقية القصيرة.

ويأتي هذا المهرجان واحدًا من ضمن سلسلة المهرجانات التي يشارك فيها أخيرًا «روح أليفة»، حيث كان قد تم ترشيح الفيلم كأفضل فيلم في مهرجان «Luleå International Film FestivalLuleå International Film Festival» بالسويد، مع ترشيح بطلة الفيلم نسمة نور الدين كأفضل ممثلة عن دورها، وقبلها ترشح لعديد المهرجانات الدولية منها «مونتريال» و«الأناضول الدولي» وجوائز الفيلم السويدي، كما حصل على جائزة أفضل فيلم بمهرجان «golden bridge» في تركيا.

«أرواح أليفة» من تأليف وإنتاج علي قطب ونسمة نور الدين، وتصوير كريم دياب، وإخراج محمد سرحان، وقد وجه صناع الفيلم الشكر لدكتور مدحت العدل على مشاركته بصوته في الفيلم، ويدور حول انتشار فيروس «كورونا المستجد» الذي اجتاح العالم، وتسبب في وفاة الكثيرين، وكيف يمكن لهذا الفيروس الفتاك التأثير على حياة الحيوانات الأليفة.