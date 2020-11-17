«روح أليفة» يشارك في مهرجان «القدس السينمائي الدولي»

القاهرة - بوابة الوسط | الثلاثاء 17 نوفمبر 2020, 04:15 مساء
نسمة نور الدين بطلة فيلم «أرواح أليفة» (خاص لـ بوابة الوسط)

أعلنت إدارة مهرجان «القدس السينمائي الدولي» الأفلام المشارِكة هذا العام في المهرجان، الذي يقام في الفترة من 29 نوفمبر وحتى 6 ديسمبر، ويمثل الفيلم القصير «روح أليفة» للمخرج محمد سرحان مصر في مسابقة قسم أفلام الهواة بجانب 12 فيلمًا أخرى.

ولم تكتفِ مصر بذلك، فتشارك أيضًا في مسابقة الأفلام الروائية القصيرة بثمانية أفلام، وبخمسة أفلام في مسابقة الأفلام الوثائقية القصيرة.

ويأتي هذا المهرجان واحدًا من ضمن سلسلة المهرجانات التي يشارك فيها أخيرًا «روح أليفة»، حيث كان قد تم ترشيح الفيلم كأفضل فيلم في مهرجان «Luleå International Film FestivalLuleå International Film Festival» بالسويد، مع ترشيح بطلة الفيلم نسمة نور الدين كأفضل ممثلة عن دورها، وقبلها ترشح لعديد المهرجانات الدولية منها «مونتريال» و«الأناضول الدولي» وجوائز الفيلم السويدي، كما حصل على جائزة أفضل فيلم بمهرجان «golden bridge» في تركيا.

«أرواح أليفة» من تأليف وإنتاج علي قطب ونسمة نور الدين، وتصوير كريم دياب، وإخراج محمد سرحان، وقد وجه صناع الفيلم الشكر لدكتور مدحت العدل على مشاركته بصوته في الفيلم، ويدور حول انتشار فيروس «كورونا المستجد» الذي اجتاح العالم، وتسبب في وفاة الكثيرين، وكيف يمكن لهذا الفيروس الفتاك التأثير على حياة الحيوانات الأليفة.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

بايدن يتعهد بـ3 ملايين وظيفة بـ«رواتب محترمة» ويوجه رسالة للأثرياء
دولى
كيف علقت الصحافة الفرنسية على ملتقى تونس؟
ليبيا
انطلاق حملة التطعيم ضد الإنفلونزا الموسمية في بني وليد
ليبيا
كاركاتير حليم - ليبيا تحدد موعد انتخابات وفق أساس دستوري
كاريكاتير
قطر تمنح «إقامة دائمة» وفق هذه الشروط
عربى
مليون إصابة جديدة بـ«كورونا» في أميركا خلال أقل من أسبوع
دولى
وفاة وزير الخارجية السوري وليد المعلم
عربى
المنتخب الوطني يخسر أمام غينيا الاستوائية ويبتعد عن التأهل لـ«الكان»
رياضة محلية
«أوقاف الوفاق» توافق على تدشين 4 مساجد في الخمس والجفارة وطرابلس
ليبيا
سفن حربية مصرية تعبر «البسفور» التركي للمشاركة في مناورات مع روسيا (صور وفيديو)
دولى
اللواء عبد السلام الحاسي أمرا لقوات الصاعقة خلفا للفريق ونيس بوخمادة
ليبيا
ترامب يتراجع عن الاعتراف بفوز بايدن بعدما بدا متجهًا للإقرار بالهزيمة
دولى
 المزيد من ثقافة وفن

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

واجه أمراض الشتاء بهذه الأسلحة الغذائية