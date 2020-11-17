ريهام عبدالغفور تشارك في «القاهرة السينمائي» بـ«واحده كده»

القاهرة - بوابة الوسط | الثلاثاء 17 نوفمبر 2020, 05:10 مساء
بوستر فيلم «واحده كده» (خاص لـ بوابة الوسط)

أعلن مهرجان «القاهرة السينمائي الدولي» في دورته الـ42 المزمع إقامتها في الفترة من 2 إلى 10 ديسمبر المقبل، قائمة الأفلام المشاركة في برنامج «سينما الغد» للأفلام القصيرة ومن بينها فيلم «واحده كده» بقسم خارج المسابقة.

فيلم «واحده كده» بطولة ريهام عبد الغفور، سلوى عثمان، محمد علي رزق، حازم سمير، قصة وإخراج مروان نبيل في أولى تجاربه الإخراجية، سيناريو وحوار هيثم الشال، مدير التصوير عبد السلام موسى، مونتاج منى ربيع، وإنتاج شركة «هارموني» وشركة «allusionist pictures» وشركة «هاي ميديا».

تدور أحداث الفيلم حول يوم يبدو روتينيًّا في حياة فتاة بمنتصف الثلاثينات، ولكن ما أن يبدأ يومها حتى نصطدم بكم الأحكام التي يصدرها مَن هم حولها مع اختلاف درجة قربهم لها، وكيف أن أحكامهم تكون في كثير من الأحيان مغايرة لحقيقة هذه الفتاة، إلا أنها تتفق مع خلفياتهم ووجهة نظرهم!

مروان نبيل مخرج ومنتج مصري صاحب شركة «هارموني» للإنتاج، ويعد فيلم «واحدة كده» باكورة أفلامه بعدما كان محترفًا في التصوير الفوتوغرافي، وبعد دراسته السينما بأكاديمية «رأفت الميهي» وإخراجه عديد الإعلانات.

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