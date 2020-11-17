عرض أفلام مرممة لفيلليني ضمن احتفاء «القاهرة السينمائي» بمئويته

المخرج الإيطالي الراحل فيدريكو فيلليني (خاص لـ بوابة الوسط)

يحتفي مهرجان «القاهرة السينمائي» في دورته الثانية والأربعين، بمئوية ميلاد المخرج الإيطالي الراحل فيدريكو فيلليني، أحد أبرز المخرجين في تاريخ السينما، وذلك عبر عرض نسخ مرممة لأربعة من أشهر أفلامه، هي؛ «ليالي كابيريا» العام 1957 ، و«الحياة الحلوة» العام 1960، و«½ 8» العام 1963، و«أرواح جولييت» العام 1965.

كما ينظم المهرجان بالتعاون مع المركز الثقافي الإيطالي، احتفالية خاصة للاحتفاء بفيلليني، بإقامة معرض صور خاص لكواليس أفلامه، للمصور الإيطالي الكبير ميمو كاتارينيتش، بالإضافة إلى عرض الفيلم التسجيلى «أرواح فيلليني» من إخراج سيلما ديلوليو وإنتاج إيطاليا وفرنسا وبلجيكا وإنتاج العام 2020، ويعد الفيلم محاولة جديدة لكشف بعض أسرار وكواليس أعمال فيلليني الخالدة.

فيدريكو فيلليني، مخرج أفلام إيطالي، وُلد في 20 يناير 1920 بمدينة ريميني بإيطاليا، وتوفي في روما، في 31 أكتوبر 1993 بعد إصابته بنوبة قلبية. بدأ في كتابة السيناريو، لمخرجين آخرين، منذ 1943 وحتى 1952.