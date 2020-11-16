«مهرجان القاهرة» يحتفي بعودة النور إلى السينما بعد ظلام «كورونا»

مهرجان القاهرة السينمائي يقام في ديسمبر (بوابة الوسط)

كشف مهرجان «القاهرة السينمائي الدولي» عن الملصق الدعائي لدورته الثانية والأربعين، الإثنين، التي تقام في الفترة من 2 إلى 10 ديسمبر، وذلك خلال المؤتمر الصحفي الذي عقد ظهر الإثنين، بحضور رئيس المهرجان محمد حفظي.

والملصق «البوستر» من تصميم زياد السماحي من شركة «FP7»، وتصوير خالد فضة، وأشرف على تنفيذه المخرج هشام فتحي، وعمر قاسم المدير التنفيذي لمهرجان «القاهرة».

وقال محمد حفظي إن الملصق يحتفي بصناعة السينما التي لم تستسلم إلى جائحة كورونا، وتمسكت بالأمل رغم المعاناة والصعوبات، ليعود النور إلى دور العرض بعد الظلام الذي حل بإغلاقها وتوقفها لعدة أشهر، موضحا في الوقت نفسه أن مصمم الملصق زياد السماحي اختار أن يستغل رقم الدورة 42، ويربطه بأسطورة «إيزيس» التي تزين الشعار التاريخي لمهرجان القاهرة وهي تحمل الهرم، عندما أرادت أن تعيد النور إلى مصر بعد الظلام، بجمع جسد زوجها «أوزوريس» الذي قتل وتم تقطيع جسده إلى 42 جزءا تم توزيعها على أقاليم الدولة.

وتنطلق الدورة 42 لمهرجان القاهرة السينمائي 2 ديسمبر المقبل بالفيلم البريطاني الفرنسي «الأب ــ The Father» إخراج فلوريان زيلر، في عرضه الأول بالعالم العربي وأفريقيا، الذي يشارك في بطولته الممثل القدير أنتونى هوبكنز، الذي يعد أحد أبرز الممثلين في العالم، والحاصل على أرفع الجوائز، ومن بينها الأوسكار والبافتا، والممثلة الإنجليزية الحاصلة على الأوسكار أوليفيا كولمان، ويكرم المهرجان في حفل الافتتاح الكاتب الكبير وحيد حامد بجائزة الهرم الذهبي التقديرية لإنجاز العمر، والفنانة منى زكي بجائزة فاتن حمامة للتميز.