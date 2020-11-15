شريف دسوقي ضيف أولى حلقات «الجوكر» على «WATCH iT»

القاهرة - بوابة الوسط | الأحد 15 نوفمبر 2020, 01:54 مساء
من كواليس برنامج «الجوكر» (خاص لـ بوابة الوسط)

طرحت، السبت، منصة «WATCH iT» أولى حلقات برنامج «الجوكر»، الذي يعرض كل يوم سبت من كل أسبوع في تمام العاشرة صباحًا، وكان ضيف هذه الحلقة الفنان المصري شريف دسوقي.

«الجوكر» ينتمي إلى نوعية برامج الكوميديا الساخرة والفانتازيا، وهو فورمات جديد من نوعه يقدم لأول مرة في مصر والعالم العربي، ويستضيف عددًا من مشاهير الفن والطرب.

مقدم البرنامج، هو المذيع محمود فكري، الذي يخوض هذه التجربة للمرة الأولى، قادمًا من عالم الدعاية والإعلان.

ويستضيف البرنامج عددًا من النجوم، منهم أحمد زاهر وميدو عادل ومحمد ثروت وراندا البحيري وتيام مصطفي قمر والمطرب عمر كمال.

البرنامج من إنتاج شركة «Reload» للمنتج هادي عادل، وهي شركة رائدة في مجال الدعاية والإعلان.

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