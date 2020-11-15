شريف دسوقي ضيف أولى حلقات «الجوكر» على «WATCH iT»

طرحت، السبت، منصة «WATCH iT» أولى حلقات برنامج «الجوكر»، الذي يعرض كل يوم سبت من كل أسبوع في تمام العاشرة صباحًا، وكان ضيف هذه الحلقة الفنان المصري شريف دسوقي.
«الجوكر» ينتمي إلى نوعية برامج الكوميديا الساخرة والفانتازيا، وهو فورمات جديد من نوعه يقدم لأول مرة في مصر والعالم العربي، ويستضيف عددًا من مشاهير الفن والطرب.
مقدم البرنامج، هو المذيع محمود فكري، الذي يخوض هذه التجربة للمرة الأولى، قادمًا من عالم الدعاية والإعلان.
ويستضيف البرنامج عددًا من النجوم، منهم أحمد زاهر وميدو عادل ومحمد ثروت وراندا البحيري وتيام مصطفي قمر والمطرب عمر كمال.
البرنامج من إنتاج شركة «Reload» للمنتج هادي عادل، وهي شركة رائدة في مجال الدعاية والإعلان.