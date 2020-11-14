«ذي ويكند» نجم السوبربول الأميركية

صورة التقطت خلال حفل توزيع جوائز محطة «إم تي في» للأغنيات المصوّرة، 30 أغسطس 2020 للمغني الكندي ذي ويكند (أ ف ب)

سيقدم المغني الكندي «ذي ويكند» عرضًا فنيًّا خلال استراحة ما بين شوطي مواجهة السوبربول الختامية، في دوري كرة القدم الأميركية.

واختار القائمون على الدوري الوطني لكرة القدم الأميركية (إن إف إل) مغني الـ«آر إند بي»، واسمه الأصلي أبيل تسفايي، ليكون نجم فترة الاستراحة خلال المباراة النهائية، التي ستقام في 7 فبراير 2021 في تامبا بولاية فلوريدا، جنوب شرق الولايات المتحدة، حسب «فرانس برس».

وعلق النجم الثلاثيني في بيان بقوله: «أنا متأثر، وهذا شرف لي، ويسعدني أن أكون في قلب هذا الحدث الشهير هذه السنة». واشتهر «ذي ويكند» بأغنياته الناجحة وأبرزها «بلايندينغ لايتس» و«ستاربوي».

وهذه السنة الثانية التي تتعاون فيها رابطة «إن إف إل» في تنظيم هذا العرض مع مجموعة «روك نايشن» التابعة لمغني الراب جاي زي، تحت عنوان الترويج للعدالة الاجتماعية.

وكان مغني الراب أبدى في 2019 رغبته في تجاوز الجدل الذي أعقب حركة الاحتجاج التي قام بها لاعب كرة القدم الأميركية كولين كابرنيك سنة 2016 عندما جثا على ركبة واحدة خلال مباراة سوبربول احتجاجًا على العنف الممارس من الشرطة بحق الأميركيين السود.

وقوبلت هذه الحركة بشتائم من دونالد ترامب، وتسببت في إنهاء مسيرته.