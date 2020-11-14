اختتام مهرجان «مصراتة السلام في مدح سيد الأنام» السبت

القاهرة - بوابة الوسط | السبت 14 نوفمبر 2020, 12:57 مساء
مهرجان مصراتة السلام للموشحات والمديح النبوي (فيسبوك)

شهدت فعاليات مهرجان «مصراتة السلام في مدح سيد الأنام للمالوف والموشحات الدينية»، في يومه الثالث، وصلات إنشادية في مديح الرسول صلى الله عليه وسلم، قدمتها فرقة «شهداء المحجوب» مصراتة، وفرقة طرابلس للمدايح النبوية والمالوف والسُلميات والموسيقى.

وقدمت فرقة «شهداء المحجوب» للفن التقليدي مصراتة أنغامًا راقية وإقاعات بهية في ﻣﺪح النبي محمد ﺻﻠﻰ اﻟﻠﻪ ﻋﻠﻴﻪ وﺳﻠـﻢ تفاعل معها الحضور، حسب منشور هيئة الثقافة على «فيسبوك».

وحسب المنشور: «استطاعت فرقة طرابلس أن تشد انتباه الجمهور من خلال مقطوعات برعت في أدائها بعنوان: أطلس، بداية المولد النبوي الشريف، مديح البغدادي، وتصلية على النبي، الفصل الابتداء من قصة المولد البرزنجي، سلسلة من القصائد النبوية، فصل النسب من قصة المولد البرزنجي، سلسلة من القصائد النبوية في حق المصطفى، وعدد من القصائد،، أبدء يمدح كالجوهر، يا تهامي في هيامي، وغرامي خير البرية، قراءة فصل الميلاد المصطفى من قصة المولد البرزنجي، يا رسول الله إنى بيك عبد مستجير وعدد من نوبات المالوف حتى مابعد منتصف الليل».

والجمعة، أحيت فرقة السويحلي للمالوف بمدينة مصراتة حفلًا إنشاديًّا، فيما قدمت فرقة بحور المادحين للمالوف والموشحات والسلاميات بسبها عرضها ليلًا، بقاعة الشهداء بمدينة مصراتة.

ودشنت الهيئة العامة للثقافة الدورة الثانية لمهرجان «مصراتة السلام في مدح سيد الأنام للمالوف والموشحات الدينية»، في 10 نوفمبر، بقاعة الشهداء مصراتة، الذي يقام بالتعاون مع المجلس الأعلى للتصوف، وإذاعة «صوت ليبيا الوطن».

مهرجان مصراتة السلام للموشحات والمديح النبوي (فيسبوك)
مهرجان مصراتة السلام للموشحات والمديح النبوي (فيسبوك)
مهرجان مصراتة السلام للموشحات والمديح النبوي (فيسبوك)
 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

ما خيارات العمل أمام دونالد ترامب بعد مغادرة البيت الأبيض؟
دولى
إصابة محمد صلاح بفيروس كورونا
رياضة عالمية
في خطوة هي الأولى لوزير خارجية أميركي.. بومبيو يعتزم زيارة مستوطنة بالضفة و«فتح»...
دولى
الغرفة الأمنية المشتركة بنغازي تخلي مقرات وحدات عسكرية داخل المدينة
ليبيا
بعد أسبوع على إعلان النتائج.. الصين تهنئ بايدن لفوزه بالانتخابات الأميركية
دولى
مدع فرنسي «يقلل» من سحب شاهد رئيس في قضية التمويل الليبي اتهامه ساركوزي
ليبيا
الكرة الليبية تفتح المدارس التدريبية من جديد في 2021
رياضة محلية
قراءة في خطة الرئيس الأميركي المنتخب إزاء الملف الليبي
ليبيا
جو بايدن يفوز في أريزونا ويعزز انتصاره بانتخابات الرئاسة الأميركية
دولى
جريدة «الوسط»: مولودان في انتظار مخاض ملتقى تونس
ليبيا
أوباما في مذكراته: انقساماتنا عميقة
دولى
تراجع «الإسلاميين» والنساء في نتيجة الانتخابات النيابية الأردنية
عربى
 المزيد من ثقافة وفن

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

اختبار يكشف سرطان المريء في دقيقة