بالصور: انطلاق «مهرجان القاهرة للجاز».. وتكريم فتحي سلامة

أثناء تكريم الموسيقار المصري فتحي سلامة (خاص لـ بوابة الوسط)

انطلقت، الجمعة، فعاليات الدورة الثانية عشرة من «مهرجان القاهرة للجاز» (Cairo Jazz Festival) بأربع حفلات موسيقية مختلفة احتضنها مركز التحرير الثقافي بالجامعة الأميركية (وسط القاهرة).

ضمت فعاليات اليوم الأول من المهرجان عددًا من العروض الفنية المنوعة، بداية من عرض «Jazzinino» للأطفال، وافتتاح معرض صور «رحلة في عالم موسيقى الجاز»، يضم أرشيفًا نادرًا لأهم نقاد موسيقى الجاز في الصحف العالمية، ويوضح المعرض تطور الجاز من جذور تعود إلى «البلوز» و«الراجتايم»، إلى أن تحول لقالب من قوالب التعبير الموسيقي، وبرز في شكل أساليب موسيقى الفولك، التي ترتبط بالروابط المشتركة بين أصولها الموسيقية الأميركية – الأفريقية، والأميركية - الأوروبية.

انطلقت الحفلات الغنائية رسميًّا مع صعود الفنانة المغربية سارة مولابلاد على مسرح الحديقة، حيث قدمت توليفة موسيقية من روائع الجاز العالمية، ومولابلاد هي مغنية مغربية الأصل قادمة من كازابلانكا، تستقر حاليًا في القاهرة، عرفت بتقديمها مزيجًا غنائيًّا من روح كلاسيكيات الجاز مع وصلة متنوعة من الموسيقى البرازيلية وموسيقى شمال أفريقيا، وخليط من الـ«كوفرز» لأشهر الأغاني الإنجليزية والفرنسية، ودشنت انطلاقتها الفنية الجديدة بأولى أغانيها المصورة «يا دنيا» التي خاضت من خلالها تجربة التلحين وكتابة الأغاني أيضًا.

إنجاز العمر

بينما بدأت العروض الأجنبية بالمهرجان مع حفل للثلاثي «Campos» و«Cuturrufo» و«Greene» من تشيلي على مسرح قاعة «إيوارت»، ومن بعده حفل فرقة «كايرو بيغ باند سوسايتي»، حتى حان الموعد المنتظر لعرض الافتتاح الكبير، الذي بدأ بتكريم الموسيقار المصري فتحي سلامة بـ«جائزة إنجاز العمر»، تلاه حفله الموسيقي مع المنشد محمود التهامي، اللذين قدما معًا مشروعًا غنائيًّا استثنائيًّا يمزج بين الصوفية والموسيقى العصرية.

فتحي سلامة منتج ومؤلف وموزع موسيقي، يعد المصري والعربي الوحيد الحائز على جائزة «الغرامي» العالمية أعرق جوائز الموسيقى في العالم، وضع حجر أساس فرقته «شرقيات» في أواخر الثمانينات، وتعد من أقدم الفرق الموسيقية في مصر وما زالت مستمرة حتى الآن، وصال وجال معها حول العالم بعشرات الحفلات، وأنتج أكثر من 9 ألبومات موسيقية آخرها «وحداني» بمشاركة الجزائرية كريمة نايت.

وأعلن الموسيقار المصري، انطلاق أكبر دورات المهرجان الذي يشهد هذا العام أكثر من 20 حفلًا موسيقيًّا، ومشاركة دولية من 10 دول حول العالم.

من حفل محمود التهامي وفتحي سلامة (خاص لـ بوابة الوسط)

من حفل محمود التهامي وفتحي سلامة (خاص لـ بوابة الوسط)

من حفل الفنانة المغربية سارة مولابلاد (خاص لـ بوابة الوسط)