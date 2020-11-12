وزيرة الثقافة المصرية تشهد ليلة في حب الرسول على مسرح البالون

من العرض الغنائي «في صحبة الهادي الأمين» (خاص لـ بوابة الوسط)

شهدت وزيرة الثقافة المصرية، الفنانة الدكتورة إيناس عبدالدايم، فعاليات الليلة المحمدية الأولى تحت عنوان «في صحبة الهادي الأمين» على مسرح البالون بالعجوزة (غرب القاهرة)، والتي ينظمها قطاع شؤون الإنتاج الثقافي برئاسة المخرج خالد جلال، وينتجها البيت الفني للفنون الشعبية والاستعراضية، برئاسة المخرج عادل عبده، وذلك ضمن احتفالات وزارة الثقافة بالمولد النبوي الشريف، والتي تستمر خلال الفترة من 11 حتى 13 نوفمبر الجاري.

حضر العرض، الدكتور أشرف زكي رئيس أكاديمية الفنون، الدكتور فتحي عبدالوهاب رئيس صندوق التنمية الثقافية، المخرج إسماعيل مختار رئيس البيت الفنى للمسرح.

قالت إيناس إن الفن رسالة كونية تُجسد كل معاني الإنسانية التي نسعى لترويجها ونستهدف ممارستها على الصعيد المجتمعي، وبما يكفل نشر مفاهيم السلام والتعايش بين كافة الأطياف البشرية قاطبة، وأضافت بأن قيمة الفنون تكمن في قدرتها على إحداث التوازن الوجداني المطلوب للحد من تبني أية أفكار متطرفة وهدامة لمجتمعاتنا.

وأضافت: «نسعى جاهدين لاستثمار الفنون كأداة فاعلة لبناء الشخصية الوطنية القادرة على تحمل مسؤوليات البناء والتنمية المستدامة لبلادنا وصنع مستقبل واعد لأبنائنا، ووجهت الشكر للمخرج الكبير جمال عبدالحميد وجميع القائمين على تنظيم الاحتفالية وظهور فنانيها بالمستوى الإبداعي اللائق بأهمية سيرة النبي المختار واقتفاء عظيم أثره في نشر معاني السلام والتعايش بين الجميع، مستشرفة المزيد من النجاح والتألق لفريق العمل في إحداث ما ننشده من تأثيرات على وجدان المتلقي».

أغان وأشعار دينية

تضمنت الأمسية العديد من الأغاني والأشعار الدينية، التي قدمها وأداها كوكبة من الفنانين والمنشدين منهم، أشرف عبدالغفور، مديحة حمدي، أحمد ماهر، نهال عنبر، طارق دسوقي، منال سلامة، سامي مغاوري، مع المنشد علي الهلباوي والمنشد زياد الشرنوبي، وكانت البطولة الغنائية للمطربين حنان ماضي، هدى عمار، وائل الفشني، بالاشتراك مع نجوم شعبة الإنشاد الديني بالفرقة القومية للموسيقى الشعبية بالبيت الفني للفنون الشعبية، برئاسة الدكتور أسامة زغلول.

يشار إلى أن الليلة المحمدية «في صحبة الهادي الأمين» يخرجها مسرحيا وتليفزيونيا المخرج الكبير جمال عبدالحميد، ألحان صلاح الشرنوبي، دراما شعرية سراج عبدالقادر، أشعار الأوبريت مصطفى عياد، كتابة الأغاني صفوت زينهم، مخرج منفذ هاني عبدالهادي، تصميم استعراضات مصطفى حجاج، هيئة الإخراج: وليد الجلاد وسيد إبراهيم ومحمود كامل ومعتز مغاوري وعبدالله هزاع، مخرج منفذ تليفزيوني عبدالسلام جنيدي، ديكور محمود سامي، إضاءة سامي المغربي، أزياء هبة محمود، وينقلها للتليفزيون أمل أسعد، غرافيك ومادة فيلمية كامل المحلاوي، مدير الإنتاج أمل حبيب.

من العرض الغنائي «في صحبة الهادي الأمين» (خاص لـ بوابة الوسط)

من العرض الغنائي «في صحبة الهادي الأمين» (خاص لـ بوابة الوسط)