«نتفليكس» تطرح ثمانية أفلام بالشراكة مع «تلفاز 11» السعودية

فريق «تلفاز 11» السعودية (خاص لـ بوابة الوسط)

أعلنت «نتفليكس» الشركة الرائدة عالميا في مجال تقديم خدمة البث الترفيهي، عن عقد شراكة مع المجموعة السعودية للإنتاج والتمويل «تلفاز 11» لإنتاج ثمانية أفلام جديدة سيتم طرح أولها أواخر العام 2021.

وتأتي هذه الشراكة في أعقاب النجاح الذي حققته مجموعة أفلام «ستة شبابيك من الصحراء» الحائزة جوائز، والتي كانت ثمرة تعاون الطرفين، وفقا لبيان.

وسوف تستثمر «نتفليكس» في القدرات الإبداعية لاستوديوهات «تلفاز 11» من أجل إنتاج قصص تعبر بكل شفافية عن الثقافة السينمائية الغنية للمنطقة على الشاشات. وتقوم الشراكة على إنتاج مجموعة من ثمانية أفلام من تطوير وإنتاج «تلفاز 11» وتهدف لاستقطاب جمهور واسع على المستويين العربي والعالمي.

وفي هذا السياق، قالت نهى الطيب، رئيسة الاستحواذ وترخيص المحتوى لدى «نتفليكس»: «نؤمن بأن القصص الرائعة يمكن أن تأتي من أي مكان وتثير إعجاب المشاهدين أينما كانوا. ولهذا السبب نعمل على توسيع مكتبتنا من المحتوى السعودي وإبراز جمال القصص السعودية من خلال العمل جنبًا إلى جنب مع صناعها لإنتاج قصص حقيقية ومثيرة للاهتمام سيكون لها صدى واسع بين الجماهير العربية والعالمية».

حقبة جديدة من فن سرد القصص

واشتهرت استوديوهات «تلفاز 11» بتقديم حقبة جديدة من فن سرد القصص في العالم العربي بطريقة مبتكرة ومؤثرة كان لها تأثير كبير على الثقافة الشعبية السعودية عبر تقديم محتوى ترفيهي وملامس للواقع. وتجمع المشاريع القادمة مجموعة من رواة القصص غير التقليديين والشغوفين بالجمع بين الروايات المستمدة من الثقافة العربية وعناصر الكوميديا والإنسانية.

وأسس كل من علاء يوسف فادان وعلي الكلثمي وإبراهيم الخيرالله استوديوهات ««تلفاز 11» بهدف تلبية الرغبة القوية للتعبير الإبداعي في المملكة العربية السعودية والمنطقة عمومًا.

ومن جانبه قال علاء فادان، الرئيس التنفيذي والمؤسس المشارك لدى استوديوهات «تلفاز 11»: «نحن سعداء بهذا التعاون البناء مع نتفليكس، والذي يؤكد نجاح استوديوهات (تلفاز 11) وازدهار الصناعة الإبداعية والإنتاج السينمائي في المنطقة. وسوف تستعرض هذه الأفلام الثمانية الثقافة والمواهب التي تتمتع بها شبكة صناع أفلام (تلفاز 11) ومواقع التصوير المذهلة الموجودة في منطقتنا أمام العالم».

وسوف تكون هذه الأفلام متاحة أمام أعضاء شبكة «نتفليكس» البالغ عددهم 195 مليونا حول العالم، لتقدم للجمهور في مختلف أنحاء الأرض لمحة عن المواهب الإبداعية وحس الفكاهة والترفيه في المملكة العربية السعودية.