نجم «إكس فاكتور» شريف سيف يطرح «مُر الفراق» (فيديو)

شريف سيف (الإنترنت)

طرح نجم برنامج المسابقات «إكس فاكتور» المطرب شريف سيف أغنيته الجديدة «مُر الفراق»، عبر قناته الرسمية على موقع الفيديوهات «يوتيوب».

الأغنية من كلمات سلمى رشيد، ألحان مودي سعيد، توزيع محمود صبري، تسجيل وميكس وماستر مودي منير، جيتار هيثم شراقي، عود فادي عادل، ناي أحمد أبوالمجد.

شارك شريف سيف من قبل في برنامج اكتشاف المواهب الغنائية «إكس فاكتور» العام 2006، وقدم مردودا جيدا، وبعدها شارك في التمثيل مع المخرج محمد حمدي في مسلسل «السر» الذي يلعب بطولته حسين فهمي ووفاء عامر وينتظر عرضه خلال الفترة المقبلة.

