محمد محيي يحقق مليون مشاهدة بـ«بعدنا» (فيديو)

بوستر أغنية محمد محيي الجديدة «بعدنا» (خاص لـ بوابة الوسط)

تخطت أغنية «بعدنا» للمطرب المصري محمد محيي حاجز المليون مشاهدة عبر «يوتيوب»، وذلك في خلال 48 ساعة فقط.

جاءت ردود الأفعال على الأغنية إيجابية حيث أجمع المشاهدين على روعة اللحن وصوت النجم محمد محيي وأشادوا بإحساسه الرائع بالأغنية.

«بعدنا» أحدث أغاني ألبوم محمد محيي الجديد «بتاع زمان»، والأغنية من كلمات أحمد مرزوق وألحان وتوزيع محمد رحيم، ماستر أمير محروس، وقد أطلق النجم من قبل عددًا من أغاني الألبوم ونالت إعجاب الجماهير.

وطرح محيي من قبل عددًا من أغنياته الجديدة أبرزها «سهرانين» من كلمات نور حمدي، وألحان محمد محيي، وتوزيع محمد العشي وحققت نجاحًا كبيرًا، وكذلك «فوضت أمري» من كلمات أشرف أمين وألحان محمد محيي وتوزيع محمد العشي، و"قلت أخونه»، من كلمات نور الدين حمدي وألحان كريم حمدي وتوزيع فهد، و"قضية» من كلمات رضا أمين وألحان مصطفى عوض وتوزيع فهد.