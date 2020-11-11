«ربع قيراط» تتصدر مواقع التواصل الاجتماعي

القاهرة - بوابة الوسط | الأربعاء 11 نوفمبر 2020, 12:29 مساء
«ربع قيراط» هي إحدى حكايات مسلسل «إلا أنا» (خاص لـ بوابة الوسط)

أصبحت حكاية «ربع قيراط» على قمة التريند المصري على موقع التواصل الاجتماعي «تويتر» بعد ثلاثة أيام فقط من بداية عرضها عبر شبكة قنوات «دي إم سي».

على الصعيد نفسه أثارت الحكاية العديد من ردود الفعل الإيجابية عبر مواقع التواصل الاجتماعي سواء «تويتر» أو «فيسبوك»، وهي الحكاية السابعة ضمن حكايات مسلسل «إلا أنا»، من إنتاج «أروما» تامر مرتضى، بشراكة مع «سينرجي» تامر مرسي.

حكاية «ربع قيراط» من تأليف أمين جمال وشريف يسري وإخراج أحمد حسن، وبطولة كل من ريهام عبدالغفور وسناء يوسف ومصطفى درويش ومحمد علي رزق وشاهيستا ومحمد الأحمدي وعصام السقا وعبدالمنعم رياض ومروة عيد.

مسلسل «إلا أنا» عبارة عن دراما مستوحاة من قصص حياتية، فكرة الكاتب يسري الفخراني، تسرد تلك القصص وقائع وأحداث حقيقية في معظمها تتعرض لموضوعات تهم المجتمع بصفة عامة والمرأة بصفة خاصة.

وتستكمل بهذه الحكاية عرض باقي حكايات مسلسل «إلا أنا» والذي كان قد عرض منه ست حكايات قبل رمضان وبعده وحققت نجاحا كبيرا هي، «بنات موسى» و«سنين وعدت» و«أمل حياتي» و«أمر شخصي» و«ضي القمر» و«لازم أعيش».

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