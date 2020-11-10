بالفيديو: عبدالمنعم العامري يغني يمني «خلي غير»

المطرب الإماراتي عبدالمنعم العامري (خاص لـ بوابة الوسط)

يقدم الفنان الإماراتي عبدالمنعم العامري أغنية جديدة منفردة من اللون الغنائي اليمني حملت عنوان «خلي غير» من كلمات وألحان محمد حسن، وقام بتوزيع موسيقاها محمد القحوم والمكس وماسترنج المهندس علي رمضان.

ويقول مطلع الأغنية:

ماعرفت معنى السفر وايش تلقي الفٌرقة

وأنت الذي مكثر الأسفار والغربة

حتى شرب قلبك عرفت إنه قار

سافرت من عنده والقلب به حسرة

لوقال خلي تم بأبطل السفرة

لكن لربي قضاء قد خطها وأقدار

وطرح العامري أغنية «خلي غير» عبر قناته الرسمية على «يوتيوب»، إلى جانب عرضها عبر جميع الإذاعات الخليجية والعربية، والمكتبات الموسيقية المتخصصة.