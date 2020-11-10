افتتاح «أبي تحت الشجرة» على مسرح السلام بالقاهرة الخميس

بوستر مسرحية «أبي تحت الشجرة» (خاص لـ بوابة الوسط)

يفتتح الفنان إسماعيل مختار رئيس البيت الفني للمسرح المصري، الخميس، العرض المسرحي الجديد «أبي تحت الشجرة» من إنتاج فرقة المسرح الحديث، وذلك في تمام الثامنة مساء على مسرح السلام بشارع قصر العيني (وسط القاهرة)، حيث يقدم العرض أيام الخميس والجمعة والسبت من كل أسبوع.

«أبي تحت الشجرة» يتناول فكرة التفكك الأسري من خلال أب يسافر سعيا وراء رزقه تاركا أسرته، وما ينتج عن ذلك من أثر سلبي على الأسرة وخاصة الأبناء.

مسرحية «أبي تحت الشجرة» من بطولة هاني كمال، لبني الشيخ، منير مكرم، شادي أسعد، دينا هريدي، أحمد عبدالهادي، دعاء رمضان، ديكور يحيى صبيح، موسيقى محمد خالد، من تأليف طارق رمضان، وإخراج إسلام إمام.