بعد توقيفه 6 أشهر.. إطلاق قطب إعلامي في باكستان

القاهرة - بوابة الوسط | الثلاثاء 10 نوفمبر 2020, 01:55 مساء
عناصر شرطة حول شكيل الرحمن أمام محكمة في لاهور، 13 مارس 2020 (أ ف ب)

أمرت المحكمة العليا الباكستانية، الإثنين، بإطلاق رئيس أحد أكبر المجموعات الإعلامية المستقلة في باكستان بكفالة بعد توقيف استمر ستة أشهر، وأثار استنكارا لدى المدافعين عن حرية الصحافة.

وعُرف شكيل الرحمن رئيس مجموعة «جنغ» التي تضم بعضا من أبرز الصحف الباكستانية وشبكة «جيو» التلفزيونية، بانتقاده رئيس الوزراء الباكستاني عمران خان والجيش الباكستاني النافذ، وفق «فرانس برس».

وأوقف شكيل في مارس بعد اتهامه بالفساد على خلفية صفقة عقارية تعود إلى العام 1986، في اتهام نفاه محاموه الذين أكدوا أن هيئة مكافحة الفساد في البلاد استهدفته بسبب تحقيقات أجرتها مؤسساته الإعلامية بشأنها.

وأوضح مدير الأخبار في قناة «جيو» التلفزيونية رانا جواد أن المحكمة قررت إطلاق شكيل الرحمن بكفالة، وهو سيستعيد حريته بعدما أوقف لأكثر من مئتي يوم.

وكانت منظمة «مراسلون بلا حدود» المدافعة عن حرية الصحافة دعت المحكمة العليا الباكستانية الأسبوع الماضي إلى إطلاق شكيل الرحمن، واصفة الاتهامات المساقة ضده بأنها «مبهمة».

وتُصنف باكستان باستمرار بين البلدان الأخطر على الصحفيين، كما يُنظر منذ زمن بعيد إلى انتقاد الأجهزة الأمنية الشديدة النفوذ في البلاد على أنه «خط أحمر».

واشتكى صحفيون ومدوّنون من تزايد الضغوط عليهم، بما يشمل عمليات خطف واعتداءات جسدية وحتى جرائم قتل، لمنعهم من تجاوز هذه القيود.

وأوقفت السلطات مرات عدة في السنوات الأخيرة بث قناة «جيو نيوز» على خلفية انتقادها الحكومة والجيش.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

وفاة صائب عريقات بعد إصابته بـ«كورونا»
عربى
كواليس ملتقى تونس.. تباين حول ترتيب الأولويات.. ومطالب بحكومة تعيد الاستقرار قبل...
ليبيا
إبراهيموفيتش يتخلى عن تسديد ركلات الجزاء لمصلحة كيسييه
رياضة عالمية
صولة يستعيد ذكريات بطولة أفريقيا 1982 بصحبة العيساوي والكوافي
رياضة عالمية
الرئيس الأميركي دونالد ترامب يرحب بـ«نبأ سار»
دولى
«كورونا» يضرب صناعة الفراء في العالم
منوعات
الانتخابات الأميركية: ماذا سيحدث حتى 20 يناير.. وما خطة بايدن الانتقالية؟
دولى
شيخ الأزهر لوزير خارجية فرنسا: لا أجيد الدبلوماسية حين يكون الحديث عن الإسلام ...
عربى
جورج بوش يهنئ بايدن ويشيد بنزاهة الانتخابات الأميركية
دولى
تقرير لـ«المركزي» يدعو إلى تعزيز المنافسة بين البنوك وخفض مستويات التركز المصرفي
ليبيا
92.48 مليار دينار إجمالي الودائع بالمصارف التجارية و16.65 مليار حجم الائتمان ...
ليبيا
في خطاب إعلان النصر .. بايدن يتعهد أن يكون «رئيسا لا يسعى إلى التقسيم بل إلى ...
دولى
 المزيد من ثقافة وفن

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

هل للقطط مزايا علاجية للإنسان؟