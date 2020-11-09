فتحي سلامة يفتتح مهرجان «القاهرة الدولي لموسيقى الجاز» الجمعة

بوستر حفل فتحي سلامة ومحمود التهامي (خاص لـ بوابة الوسط)

يفتتح الموسيقار المصري فتحي سلامة، الجمعة، مهرجان «القاهرة الدولي لموسيقى الجاز» (Cairo Jazz Festival)، وذلك في مركز التحرير الثقافي بالجامعة الأميركية (وسط القاهرة).

وتشهد الدورة الثانية عشرة من المهرجان مشاركة أكثر من 20 فريقا موسيقيا من 10 دول مختلفة، منها إيطاليا وهولندا والدانمارك، بجانب المجر، سويسرا، رومانيا، البرتغال، كرواتيا وتشيلي.

تتوزع الفعاليات الموسيقية بين أربعة أماكن ومسارح، منها «رووم آرت سبيس» بجاردن سيتي (وسط القاهرة)، و«كايرو جاز كلوب» و«درب 1718»، لإتاحة الفرصة للتنوع وتقديم أكبر قدر ممكن من العروض الفنية.

رحلة في عالم موسيقى الجاز

تشمل فعاليات اليوم الأول من المهرجان العديد من العروض الفنية المنوعة، بداية من افتتاح معرض صور «رحلة في عالم موسيقى الجاز من أوروبا ومصر»، يليه حفل الفنانة المغربية سارة مولبلاد بمسرح الحديقة، ومن ثم عرض للثلاثي «Campos» و«Cuturrufo» و«Greene» من تشيلي على مسرح قاعة إيوارت، ومن بعده حفل فرقة «كايرو بيج باند» سوسايتي، ويختتم بحفل يجمع بين الصوفية والموسيقى العصرية للموسيقار فتحي سلامة والشيخ محمود التهامي.

وكشف الفنان عمرو صلاح، مؤسس ومدير المهرجان، أن نسخة هذا العام تشهد مشاركة مميزة لأبرز تجارب الجاز المصرية، مثل عازف البيانو والمؤلف هشام جلال الذي يشارك بمشروعين موسيقيين هذا العام مع أوركسترا «كايرو بيج باند» وفرقته الثلاثية، بجانب كل من الفنانة نهى فكري والموسيقي رامي عطالله وعازف البيانو والمؤلف فيصل فؤاد وعازف الباص والمؤلف سامر جورج والموسيقي أحمد نظمي، إضافة إلى إطلالة مختلفة للفنان علي الهلباوي في مشروع يجمعه مع عازف الكلارينيت والساكسفون أليكس سيمو من رومانيا.

بينما تتضمن المشاركة الدولية في المهرجان كلا من الفنانة السويسرية ذات الأصول الألبانية إلينا دوني، والمطربة الدانماركية كلاوديا كامبانيول، والمطربة المجرية ليندا كوفاش ومغنية الجاز المغربية المتميزة سارة مولبلاد، كما يقدم المهرجان تكريما خاصا للفنان عامر بركات تقديرًا لدوره الفني وإسهاماته الموسيقية في مجال موسيقى الجاز على مدى نصف قرن.