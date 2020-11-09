تسلم في ختام مهرجان «الموسيقى العربية».. تفاصيل جوائز «رتيبة الحفني»

يختتم مهرجان «الموسيقى العربية» الثلاثاء، بحضور إيناس عبدالدايم وزيرة الثقافة المصرية (خاص لـ بوابة الوسط)

تسلم وزيرة الثقافة المصرية، الدكتورة إيناس عبدالدايم، جوائز مسابقة الدكتورة رتيبة الحفني للعزف والغناء، التى صاحبت الدورة 29 من مهرجان ومؤتمر «الموسيقى العربية»، في حفل يقام بحضور الدكتور مجدي صابر رئيس دار الأوبرا، والفنانة جيهان مرسي مدير المهرجان والمؤتمر، وذلك في الثامنة مساء الثلاثاء، على مسرح النافورة ويحييه النجم التونسي صابر الرباعي بمصاحبة الفرقة الموسيقية بقيادة المايسترو هاني فرحات.

المسابقة تنقسم إلى أقسام «الأغنية الجديدة» و«العزف على آلة التشيللو» و«الغناء العربي للشباب» و«الغناء العربي لذوي الاحتياجات الخاصة من الشباب» و«الغناء العربي للأطفال» و«الغناء العربي للأطفال من ذوي الاحتياجات الخاصة».

الأغنية الجديدة

تم اختيار ثلاثة فائزين لكل جائزة باستثناء جائزة الأغنية الجديدة وجاءت النتائج كالتالى:

فاز بجائزة مسابقة «الأغنية الجديدة» وقيمتها 100 ألف جنيه مصري مناصفةً بين كل من الفنانة نهى حافظ بأغنية «أرض واحدة» كلمات ولحن أحمد لطفي وتوزيع يحيى الموجي، والمطربة آيات فاروق بأغنية «كلمني» كلمات ولحن خالد عبدالغفار وتوزيع إيهاب عبدالسلام.

أما مسابقة العزف على آلة التشيللو فقد فاز بجائزتها الأولى وقيمتها 30 ألف جنيه مصري، عبدالله سمير سيد إبراهيم، وحصل على المركز الثاني وقيمة جائزته 25 ألف جنيه مصري نور محمد عبدالشافي، ونال المركز الثالث وقيمة جائزته 20 ألف جنيه مصري إسلام السيد خميس، والمركز الثالث مكرر بنفس قيمة الجائزة إيهاب سمير شوقي.

أما جائزة مسابقة الغناء العربي للشباب ففاز بمركزها الأول وقيمة جائزته 30 ألف جنيه مصري أحمد عبدالكريم عبدالجواد، وفاز بالمركز الثاني وقيمة جائزته 25 ألف جنيه مصري مازن حلمي السيد، ونال المركز الثالث وقيمة جائزته 20 ألف جنيه مصري محمد أحمد محمد محمد النجار، وأوصت اللجنة بمنح شهادات تقدير لكل من تقى محمد عبدالرحمن، وكريم علاء الدين لطفي.

الغناء العربي للأطفال

أما مسابقة الغناء العربي للأطفال فاز بالمركز الأول وقيمة الجائزة 20 ألف جنيه مصري بسملة كمال بيومي، وجاء في المركز الثاني وقيمة الجائزة 15 ألف جنيه يوسف بيتر، وفي المركز الثاني مكرر بالقيمة المالية نفسها لوجين تامر من مركز تنمية مواهب الأطفال بدار الأوبرا المصرية، وحصل على المركز الثالث وقيمة الجائزة 10 آلاف جنيه كل من إياد محمد أحمد قدورة، والثالث مكرر يوسف محمد مصطفى الراوي بالقيمة المالية نفسها.

أما مسابقة ذوي الاحتياجات الخاصة من الشباب والأطفال في الغناء فجاءت الجوائز على النحو التالي:

في البداية، جوائز الشباب وهي: المركز الأول وقيمة الجائزة 30 ألف جنيه مصري كل من نانسي عاطف شحاتة من مركز الحفني، وهبة عادل إبراهيم يوسف بالقيمة المالية نفسها، وجاء في المركز الثاني وقيمة الجائزة 25 ألف جنيه مصري رانيا محمود عبدالحميد، ونال المركز الثالث وقيمة الجائزة 20 ألف جنيه مصري محمد مصطفى علي الزهري من مركز الحفني، وأوصت اللجنة بمنح شهادات تقدير لكل من ريم هاني ولوجين خالد وفرح محمد.

أما مسابقة الأطفال من ذوي الاحتياجات الخاصة في الغناء، فقد فاز بالمركز الأول وقيمة الجائزة 20 ألف جنيه مصري هبة ربيع السيد ربيع من أطفال مركز تنمية المواهب، وحصل على المركز الثاني شرف أحمد شرف من مركز تنمية المواهب وقيمة الجائزة 15 ألف جنيه مصري، ونال المركز الثالث وقيمة الجائزة 10 آلاف جنيه مصري جنة يوسف شعبان من مركز تنمية المواهب بدار الأوبرا.