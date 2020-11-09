«إنداستري» يستكشف حياة العاملين الشباب في قطاع المال

القاهرة - بوابة الوسط | الإثنين 09 نوفمبر 2020, 02:10 مساء
لينا دانهام في نيويورك، مارس 2019 (أ ف ب)

بعد نجاح مسلسل «غيرلز»، تقدم المنتجة الأميركية لينا دانهام عملاً جديدًا يحمل اسم «إنداستري» تستكشف من خلاله عالم المال، حيث يغوص شباب بحثًا عن هوياتهم في هذا المجال.

وفي العمل الجديد، يكون أمام هاربر وياسمين وغاس وزملائهم بضعة أشهر لإثبات جدارتهم في «بيربوينت آند كو»، إحدى أهم المؤسسات المالية في العالم، ومقرها في لندن، وفق «فرانس برس».

ويعيد المقطع الترويجي للمسلسل الذي تبدأ «إتش بي أو» بثه الإثنين، في الولايات المتحدة، إلى الذاكرة أعمالًا أخرى تدور في الفلك عينه.

وتطرق فيلم «وول ستريت» بجزئيه لأوليفر ستون و«ذي وولف أوف وولف ستريت» لمارتن سكورسيزي، ومسلسلا «بيليينز» و«بلاك مونداي» إلى هذا الموضوع رغم مقاربته من زوايا مختلفة.

غير أن «إنداستري»، من كتابة ميكي داون وكونراد كاي اللذين عملا في قطاع المال سابقًا، يقدم بعدًا إنسانيًّا عميقًا في هذا الإطار.

وأوضح ميكي داون، في مقابلة مع موقع «نوكتورنال»، أن لينا دانهام القائمة على مسلسل «غيرلز» الذي بثته «إتش بي أو» بين 2012 و2017 ورفع صوت جيل بأكمله، «كان لها أثر كبير في كتابتنا».

ويتشارك كاتبا السيناريو مع لينا دانهام القدرة الكبيرة على نقل صورة «الجيل زي»، أي الأشخاص الذين باتوا بالغين حديثًا، مع هواجسهم ونمط حياتهم.

ويصوِّر المسلسل الجديد الممتد على ثماني حلقات، الحياة الصاخبة في أوساط قطاع المال، بما يشمل تعاطي المخدرات والعلاقات الجنسية المتفلتة، مرورًا بإدمان الكحول، غير أن القائمين على العمل يسعون من خلاله إلى إظهار بعد «شامل» وفق ميكي داون.

ويقوم ذلك على عرض اللحظات الفريدة التي يعيشها العاملون في القطاع في أشهرهم الأولى، من خلال إظهار التنوع في هذا المجال.

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