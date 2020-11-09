العراقي همام إبراهيم يتألق في حفله بمهرجان «الموسيقى العربية»

الفنان العراقي همام إبراهيم (خاص لـ بوابة الوسط)

أحيا الفنان العراقي همام إبراهيم مساء الأحد، بالاشتراك مع الفنان اللبناني وائل جسار ليلة جديدة من ليالي مهرجان «الموسيقى العربية».

وتعد مشاركة همام هذا العام هي الرابعة تواليا ضمن دورات المهرجان العربي الموسيقي البارز، وهي المشاركة التي يقول عنها ه‍مام: «بالنسبة لي تمثل شعورا لا يوصف وإحساسا رائعا ممتزجا بالمسؤولية وفي الوقت نفسه تمثل شعورا مهيبا لوقوفك على نفس المسرح الذي اعتلاه كبار نجوم الطرب بالعالم العربي»، وفقا لبيان.

ووصف إبراهيم الجمهور المصري بالجمهور المثقف فنيا، موضحا أنه جمهور تربى على أصوات عبدالوهاب وأم كلثوم وعبدالحليم.

وعن الأغنية العراقية ووضعها حاليا يقول همام إن الأغنية العراقية متواجدة بقوة على الساحة الفنية العربية رغم كل الظروف الصعبة التي يعيشها العراق وسفيرها إلى العالم النجم الكبير كاظم الساهر.

وأكد الفنان العراقي أنه يعمل على ألبوم جديد من إنتاج «المولى برودكشن» واستقر في القاهرة وأسس بها مشروع خاص بعيدًا عن الفن.