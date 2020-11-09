مراقبة تعليم بني وليد تفتتح معرضا لأحد الطلاب الموهوبين

بني وليد - بوابة الوسط: الصغير الحداد | الإثنين 09 نوفمبر 2020, 12:21 مساء
مدرسة الشهيد حافظ المدني ببني وليد تستضيف معرضًا فنيًّا للطالب عمار حسين (بوابة الوسط)

طالب مراقب التعليم بمدينة بني وليد، خالد سالم، بضرورة دعم المواهب المختلفة في المدارس؛ لتشجيع الناشئين على إبراز قدراتهم الفنية.

جاء ذلك خلال افتتاح معرض رسومات للطالب عمار حسين، المقام في مدرسة الشهيد حافظ المدني للتعليم الثانوي بمدينة بني وليد، ويستمر لعدة أيام.

وافتتح المعرض عميد بلدية بني وليد المكلف، يونس العزوزي، وعضوا المجلس البلدي، محمد امبارك وحسين سلامة، ومراقب التعليم ببني وليد خالد سالم، إضافة إلى عدد من محبي الفنون والرسم بالمدينة.

وأوضح الطالب الرسام، عمار حسين، أن موهبة الرسم بدأت معه منذ طفولته، بدعم من أسرته وأقاربه وأصدقائه وأن أسرته قدمت له كافة صور الاهتمام والأدوات اللازمة لتطوير مواهبه في الرسم، متمنيًا أن تكون له عدة معارض داخل وخارج مدينة بني وليد.

وضم المعرض عدة لوحات تجسد عددًا من الشخصيات الفنية والسياسية في ليبيا والوطن العربي.

مدرسة الشهيد حافظ المدني ببني وليد تستضيف معرضًا فنيًّا للطالب عمار حسين (بوابة الوسط)
مدرسة الشهيد حافظ المدني ببني وليد تستضيف معرضًا فنيًّا للطالب عمار حسين (بوابة الوسط)
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