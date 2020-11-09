إعلان موعد انطلاق مهرجان «مصراتة السلام في مدح سيد الأنام»

من مهرجان «مصراتة السلام» للمالوف والموشحات الدينية (أرشيفية)

أعلنت الهيئة العامة للثقافة إقامة الدورة الثانية لمهرجان «مصراتة السلام في مدح سيد الأنام للمالوف والموشحات الدينية»، في الفترة من 10 إلى 14 نوفمبر، بقاعة الشهداء مصراتة.

ويقام المهرجان بالتعاون مع المجلس الأعلى للتصوف، وإذاعة «صوت ليبيا الوطن»، فيما تشارك فرق من أغلب المدن الليبية، حسب منشور الهيئة على «فيسبوك».

وأوضح المنشور أن المهرجان سينطلق على تمام الساعة الثامنة مساءً، بقاعة الشهداء مصراتة، كما يوجد مكان مخصص للعائلات، ويمنع منعًا باتًّا الدخول دون كمامات».

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