محمد محيي يطرح أغنيته الجديدة «بعدنا»

القاهرة - بوابة الوسط | الأحد 08 نوفمبر 2020, 03:00 مساء
بوستر أغنية محمد محيي الجديدة «بعدنا» (خاص لـ بوابة الوسط)

طرح المطرب المصري محمد محيي أغنيته الجديدة «بعدنا» عبر «يوتيوب» وجميع المتاجر الإلكترونية، وهي من ألبومه الجديد «بتاع زمان».

أغنية «بعدنا» من كلمات أحمد مرزوق، ألحان وتوزيع محمد رحيم، وهي من إنتاج «ميوزيك ريكوردز»، وتوزيع شركة «ديجيتال ساوند».

وطرح محمد محيي من قبل أربع أغنيات هي «سهرانين» كلمات نور حمدي وألحان محمد محيي وتوزيع محمد العشي، «فوضت أمري» كلمات أشرف أمين وألحان محمد محيي وتوزيع محمد العشي، و«قلت أخونه» كلمات نور حمدي وألحان كريم حمدي وتوزيع فهد، و«قضية» كلمات رضا أمين وألحان مصطفى عوض وتوزيع فهد.

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