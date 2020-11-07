التشكيلي الليبي محمود الحاسي في اتيليه العرب

اللوحة المجازة

في يوم 21 سبتمبر 2020أعلن «أتيلييه العرب للثقافة والفنون» مسابقة اقتصرت على الفنانين العرب المقيمين بالقاهرة شملت مجالات: «التصوير» و«الرسم» و«الجرافيك» و«التحت» و«الشعر» و«القصة القصيرة» و«الموسيقى» وخُصصت للفائزين جوائز قيمة.

وفي يوم 5 نوفمبر 2020 أُعلنت أسماء المشاركين الذين اجتازوا عمليات الفرز، وكان محمود الحاسي ضمن سبعة أجازت عمليات الفرز لوحاتهم. نتمنى نجاح هذه التظاهرة والتوفيق للمشاركين.

الفنان محمود جبريل الحاسي من مواليد بنغازي سنة 1962 أقام سبعة معارض فردية، وشارك في عديد المعارض داخل ليبيا وخارجها، كما أدار وأشرف على عديد المعارض الفنية.

كتب الأديب خليفة الفاخري، فقرة بعنوان «عفوية النص الملون» قدم بها مطوية للفنان محمود الحاسي. والحقيقية أنني لم أجد المطوية وإنما وجدت النص مثلما كتبة الفاخري بخط يده قال فيها:

«يقول بيكاسو: (أنفقتُ سنين طويلة لأتعلم أن أرسم مثل(رفائيللي) و(دافنشي)، لكنني أمضيت سنوات أطول لأرسم مثلما يفعل الأطفال)!

ذلك أن الرسم بتلقائية وبداهة، بالنسبة للفنان المحترف أمر زلق وبالغ الصعوبة. لكنما الفنان محمود الحاسي قد مكنته موهبته الإبداعية وعمله الشاق المتصل في مرسمه من الاقتراب كثيرًا مما يعنيه بيكاسو. إنه يرسم بعفوية مطلقة، مضيفًا عليها تقنيته العالية في تعامله من الألوان، مرصعًا إياها بأفكاره الإنسانية ورؤاه مما يجعل من اللوحة، في نهاية المطاف، عملاً خلاقًا يثير كوامن النفس إلى حد الدهشة». خليفة الفاخري بنغازي 20 نوفمبر 2000

التشكيلي محمود الحاسي

الفنان محمود الحاسي

نص الفاخري