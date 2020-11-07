التشكيلي الليبي محمود الحاسي في اتيليه العرب

القاهرة - بوابة الوسط: محمد عقيلة العمامي | السبت 07 نوفمبر 2020, 04:00 مساء
اللوحة المجازة

في يوم 21 سبتمبر 2020أعلن «أتيلييه العرب للثقافة والفنون» مسابقة اقتصرت على الفنانين العرب المقيمين بالقاهرة شملت مجالات: «التصوير» و«الرسم» و«الجرافيك» و«التحت» و«الشعر» و«القصة القصيرة» و«الموسيقى» وخُصصت للفائزين جوائز قيمة.

وفي يوم 5 نوفمبر 2020 أُعلنت أسماء المشاركين الذين اجتازوا عمليات الفرز، وكان محمود الحاسي ضمن سبعة أجازت عمليات الفرز لوحاتهم. نتمنى نجاح هذه التظاهرة والتوفيق للمشاركين.

الفنان محمود جبريل الحاسي من مواليد بنغازي سنة 1962 أقام سبعة معارض فردية، وشارك في عديد المعارض داخل ليبيا وخارجها، كما أدار وأشرف على عديد المعارض الفنية.

كتب الأديب خليفة الفاخري، فقرة بعنوان «عفوية النص الملون» قدم بها مطوية للفنان محمود الحاسي. والحقيقية أنني لم أجد المطوية وإنما وجدت النص مثلما كتبة الفاخري بخط يده قال فيها:

«يقول بيكاسو: (أنفقتُ سنين طويلة لأتعلم أن أرسم مثل(رفائيللي) و(دافنشي)، لكنني أمضيت سنوات أطول لأرسم مثلما يفعل الأطفال)!

ذلك أن الرسم بتلقائية وبداهة، بالنسبة للفنان المحترف أمر زلق وبالغ الصعوبة. لكنما الفنان محمود الحاسي قد مكنته موهبته الإبداعية وعمله الشاق المتصل في مرسمه من الاقتراب كثيرًا مما يعنيه بيكاسو. إنه يرسم بعفوية مطلقة، مضيفًا عليها تقنيته العالية في تعامله من الألوان، مرصعًا إياها بأفكاره الإنسانية ورؤاه مما يجعل من اللوحة، في نهاية المطاف، عملاً خلاقًا يثير كوامن النفس إلى حد الدهشة». خليفة الفاخري بنغازي 20 نوفمبر 2000 

 

التشكيلي محمود الحاسي
الفنان محمود الحاسي
نص الفاخري
 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

كيف رصدت «سي إن إن» آخر تطورات الفرز في الولايات الحاسمة لسباق البيت الأبيض؟
دولى
ترامب يواصل «التشكيك» في نزاهة الانتخابات وبايدن «واثق» من الفوز
دولى
جريدة «الوسط»: «لجنة العشرة» في طريقها إلى سرت.. وملتقى تونس أمام خيار حاسم
ليبيا
شبكات تلفزيونية أميركية تقطع كلمة لترامب وتتهمه بـ«الكذب»
دولى
نتائج 5 ولايات حاسمة في الانتخابات الرئاسية الأميركية حتى مساء الخميس
دولى
تباين الأداء الأسبوعي للعملات الدولية بالسوق الموازية
ليبيا
انتشال 10 جثث من 5 مقابر جماعية جديدة في ترهونة
ليبيا
العدد 259 من جريدة «الوسط»: عد تنازلي لملتقى تونس.. وإشكالية تفكيك الميليشيات
ليبيا
«قتلوا صديقي المفضل».. شهادة طالب نجا من مجزرة خلفت 22 قتيلا بجامعة «كابل»
دولى
«تعليم الموقتة» تصدر الخطة الدراسية البديلة تحسبا لـ«كورونا»
ليبيا
5 ولايات حاسمة.. تعرف على آخر تعداد لأصوات الهيئة الناخبة في سباق البيت الأبيض
دولى
منافسة شرسة بين ترامب وبايدن وفرز الأصوات قد يستغرق أياما عدة
دولى
 المزيد من ثقافة وفن

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

أسباب غير تقليدية للسعال المزمن