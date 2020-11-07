بدء بروفات مسرحية «الكسيح» لتوفيق قادربوه في بنغازي

تجارب مسرحية «الكسيح»، على خشبة المسرح الجامعي بمدينة بنغازي.(الوسط)

بدأ الكاتب والمخرج، توفيق قادربوه، تجارب مسرحية «الكسيح»، على خشبة المسرح الجامعي بمدينة بنغازي وهي البروفات التحضيرية للمشاركة بها في عدة مهرجانات.

وقال توفيق قادربوه لـ«بوابة الوسط»، السبت، إن «المسرحية هي عمل ديودراما بين ممثلين تحاكي قضية التهافت على السلطة، وهي مسرحية تجريبية تعتمد على اللغة العربية الفصحى».

ولفت توفيق قادربوه إلى أن «العمل المسرحي يعتمد على الحركة الركحية (الكتلة والفراغ) وهي محدودة الأثاث المسرحي».

يذكر أن مسرحية «الكسيح» من تأليف وإخراج توفيق قادربوه وتمثيل توفيق الفيتوي وعوض الفيتوري ويشارك في التمثيل محمد ناجي ومحمد طارق ومعتصم بالله الفرجاني، سينوغرافياعادل حيدر، والموسيقى لأنس العريبي.