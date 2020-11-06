«كورونا» يرجئ انطلاق «موسم أفريقيا 2020»

إيمانويل ماكرون، وسط، يلتقي رؤساء النيجر محمدو إيسوفو، يسار، ومالي إبراهيم بوبكر كيتا، وبوركينا فاسو روش مارك كريستيان كابوري، وتشاد إدريس ديبي وموريتانيا محمد ولد عبد العزيز، 1 ديسمبر 2017 (أ ف ب)

أعلن منظّمو «موسم أفريقيا 2020»، الأربعاء، أن هذا الحدث الذي كان من المقرر أن ينطلق في مطلع الشهر المقبل في باريس، أرجئ بسبب جائحة «كوفيد-19» إلى موعد لاحق يؤمل أن يكون قبل عبد الميلاد.

وقالت المفوضة العامة للمشروع نغوني فال خلال عرض قدّمته عن الحدث إن هذا المشروع الذي وصفته بـ«الضخم» يشمل 200 نشاط على مدى ستة أشهر في كل أنحاء فرنسا، ويضمّ مشاركين من 54 دولة أفريقية، وفق «فرانس برس».

وإذ أشارت فال إلى أن انطلاق المشروع علّق بسبب الوضع الصحي، وتأجل 15 يومًا عن موعده الأصلي المحدّد في الأول من ديسمبر، أوضحت أن «كل التواريخ تبقى قابلة للتغيير، ولكن بشكل عام سيمتد الموسم من ديسمبر 2020 إلى يوليو 2021، والهدف هو إطلاقه قبل عيد الميلاد» .

وشرحت المفوضة السنغالية أن المشاركين سيتحاورون من خلال الفنون والعلوم والاقتصاد والتعليم في أهم تحديات القرن الحادي والعشرين.

وأضافت أن الحدث الذي أعلن عنه الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون خلال زيارة بوركينا فاسو العام 2017، ليس مجرّد مجموعة أنشطة ثقافية كالرقص والسينما والمسرح، بل هو «دعوة للنظر إلى العالم من منظور أفريقي ، من خلال مناقشة «موقف الأفارقة» حيال عدد من «المواضيع الرئيسية».