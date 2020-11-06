«كورونا» يرجئ انطلاق «موسم أفريقيا 2020»

القاهرة - بوابة الوسط | الجمعة 06 نوفمبر 2020, 10:37 صباحا
إيمانويل ماكرون، وسط، يلتقي رؤساء النيجر محمدو إيسوفو، يسار، ومالي إبراهيم بوبكر كيتا، وبوركينا فاسو روش مارك كريستيان كابوري، وتشاد إدريس ديبي وموريتانيا محمد ولد عبد العزيز، 1 ديسمبر 2017 (أ ف ب)

أعلن منظّمو «موسم أفريقيا 2020»، الأربعاء، أن هذا الحدث الذي كان من المقرر أن ينطلق في مطلع الشهر المقبل في باريس، أرجئ بسبب جائحة «كوفيد-19» إلى موعد لاحق يؤمل أن يكون قبل عبد الميلاد.

وقالت المفوضة العامة للمشروع نغوني فال خلال عرض قدّمته عن الحدث إن هذا المشروع الذي وصفته بـ«الضخم» يشمل 200 نشاط على مدى ستة أشهر في كل أنحاء فرنسا، ويضمّ مشاركين من 54 دولة أفريقية، وفق «فرانس برس».

وإذ أشارت فال إلى أن انطلاق المشروع علّق بسبب الوضع الصحي، وتأجل 15 يومًا عن موعده الأصلي المحدّد في الأول من ديسمبر، أوضحت أن «كل التواريخ تبقى قابلة للتغيير، ولكن بشكل عام سيمتد الموسم من ديسمبر 2020 إلى يوليو 2021، والهدف هو إطلاقه قبل عيد الميلاد» .

وشرحت المفوضة السنغالية أن المشاركين سيتحاورون من خلال الفنون والعلوم والاقتصاد والتعليم في أهم تحديات القرن الحادي والعشرين.

وأضافت أن الحدث الذي أعلن عنه الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون خلال زيارة بوركينا فاسو العام 2017، ليس مجرّد مجموعة أنشطة ثقافية كالرقص والسينما والمسرح، بل هو «دعوة للنظر إلى العالم من منظور أفريقي ، من خلال مناقشة «موقف الأفارقة» حيال عدد من «المواضيع الرئيسية».

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

تباين الأداء الأسبوعي للعملات الدولية بالسوق الموازية
ليبيا
«تعليم الموقتة» تصدر الخطة الدراسية البديلة تحسبا لـ«كورونا»
ليبيا
5 ولايات حاسمة.. تعرف على آخر تعداد لأصوات الهيئة الناخبة في سباق البيت الأبيض
دولى
منافسة شرسة بين ترامب وبايدن وفرز الأصوات قد يستغرق أياما عدة
دولى
المشري: التمديد لرئيس المجلس الرئاسي 10 أيام حال التوافق في ملتقى تونس
ليبيا
ترامب يحدث تغييرا جوهريا في «العقيدة الاقتصادية» للحزب الجمهوري
اقتصاد
انتشال طفلتين على قيد الحياة في زلزال تركيا وحصيلة الضحايا ترتفع (فيديو)
دولى
أزمة في الدوري الإيطالي قد تواجه بن علي
رياضة محلية
تحديد ذروة نقل عدوى «كورونا»
طب وصحة
العويساوي.. قصة تونسي هاجر «ليعمل ويتزوج» فانتهت رحلته إلى «قطع رأس» في كنيسة ...
عربى
مقابلة خاصة مع المبعوثة الأممية بالإنابة إلى ليبيا ستيفاني وليامز
فيديو
وليامز لقناة «الوسط»: لن يُسمح للطبقة السياسة أو قوى الأمر الواقع بعرقلة الحوار ...
ليبيا
 المزيد من ثقافة وفن

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

فيتامينات ضرورية لجسمك.. تعرف إليها