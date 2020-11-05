منتج «سقراط ونبيلة»: الفيلم يناقش قضية الصراع بين الأجيال

القاهرة - بوابة الوسط | الخميس 05 نوفمبر 2020, 03:50 مساء
من كواليس فيلم "سقراط ونبيلة" (خاص لـ بوابة الوسط)

أعلن المنتج أشرف كمال الانتهاء من تصوير نصف مشاهد فيلم «سقراط ونبيلة» تأليف عبدالفتاح كمال، وإخراج هشام الشافعي، وبطولة أشرف عبدالباقي وأحمد فتحي والراقصة دينا ومحمد فهيم وشريف أبوهميلة والوجه الجديد ملك والوجه الجديد فادي أشرف، مشيرا إلى أن أغلب المشاهد المتبقية سيتم تصويرها خارجيا في مركز شباب الجزيرة وعدد من شوارع القاهرة.

وقال أشرف: «تحمست لتجربة فيلم (سقراط ونبيلة) لأنه يطرح قضية مهمة وهي الصراع بين الأجيال، وذلك من خلال كوميديا الموقف، فمن المهم مناقشة مثل هذه القضايا التي تواجه أغلب الأسر المصرية، والكوميديا تعتبر وسيط رائع لتوصيل رسالة الفيلم للجمهور، خصوصا أن السيناريو مكتوب بشكل رائع».

وأشار كمال إلى أنه يعتز بتجربة التعاون مع الفنان أشرف عبدالباقي، صاحب التاريخ الطويل في السينما والمسرح والتليفزيون، والذي يعود لشاشة السينما بعد غياب عدة سنوات، وكذلك التعاون مع الفنان أحمد فتحي، الذي يعتبر أحد أبرز نجوم الكوميديا في الوقت الحالي.

وأوضح أنه لم يتم حتى الآن تحديد الموعد النهائي لعرض فيلم «سقراط ونبيلة» تجاريا، لافتا إلى أنه يستعد لتقديم تجربة تليفزيونية جديدة من خلال مسلسل «بأمر الحب» تأليف فداء الشندويلي والمنتظر تصويره خلال الفترة المقبلة تمهيدا لعرضه في شهر رمضان.

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