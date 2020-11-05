كانييه ويست يحصد 60 ألف صوت في الانتخابات الأميركية

القاهرة - بوابة الوسط | الخميس 05 نوفمبر 2020, 01:49 مساء
مغني الراب كانييه ويست في نيويورك (أ ف ب)

بعدما أثار استغرابا وسخرية لدى البعض بإعلانه الترشح للانتخابات الرئاسية هذا العام، يبدو مغني الراب كانييه ويست ماضيا في مشروعه، إذ أعلن نيته الترشح للاستحقاق الرئاسي المقبل في 2024، بعدما حصد حوالي 60 ألف صوت الثلاثاء.

وصوّر المغني البالغ 43 عاما نفسه وهو يدلي بصوته في ولاية وايومينغ، ونشر سلسلة تغريدات قال فيها إنه شارك «للمرة الأولى» في انتخابات رئاسية، وأدلى بصوته لشخص أثق به حقا...أنا، وفقا لوكالة فرانس برس.

وعلى الصور التي نشرها، يظهر اسمه على ورقة التصويت مكتوبا بخط اليد، إذ لم تكن وايومينغ حيث يملك مزرعة من الولايات الأميركية الـ12 التي تأهل فيها رسميا للمنافسة كمرشح مستقل.

وأظهر كانييه ويست طموحه في إعادة الترشح مجددا في الانتخابات الرئاسية المقبلة بعد أربع سنوات، من خلال تغريدة مقتضبة كتب فيها «كانييه 2024».

وبينت أرقام نشرتها وسائل إعلام أميركية أن كانييه ويست المصاب باضطرابات ثنائية القطب ودعت زوجته في يوليو إلى «التعاطف والشفقة» حياله، لم يحصد سوى 0,4% من الأصوات في ولايات أيداهو وأوكلاهوما ويوتا الريفية.

وحقق أعلى عدد أصوات في ولاية تينيسي جنوب البلاد التي فاز فيها دونالد ترامب، إذ حصد ما يقرب من 10 آلاف و200 صوت.

وبعدما دعم دونالد ترامب بعيد انتخابه رئيسا للولايات المتحدة في نوفمبر 2016، أعلن كانييه ويست ترشحه للانتخابات الرئاسية هذا العام في اليوم الوطني الأميركي في الرابع من يوليو، غير أن ترشيحه أثار تساؤلات كثيرين تناولت أهليته لناحية الصحة النفسية ومدى جديته.

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