مجلس الشيوخ الفرنسي يوافق على إعادة قطع فنية إلى السنغال وبنين

وعاء أثري من جمهورية الكونغو في معرض في باريس (أ ف ب)

وافق مجلس الشيوخ الفرنسي الأربعاء على إعادة قطع ثقافية إلى السنغال وبنين، في مشروع قانون يلبي رغبة باريس بإعادة تأسيس العلاقات الثقافية مع أفريقيا وفق الرؤية المعلنة من الرئيس إيمانويل ماكرون.

وتعتزم باريس في هذا الإطار أن تعيد إلى بنين 26 قطعة من «كنز بيهانزين» جرى الاستحصال عليها إثر نهب قصر أبومي سنة 1892، وهذه القطع معروضة حاليا في متحف كي برانلي-جاك شيراك في باريس، وفقا لوكالة فرانس برس.

كذلك ستستعيد السنغال سيفا داخل غمده كان عائدا إلى الحاج عمر بن سعيد طعل، القائد العسكري والديني البارز في غرب أفريقيا في القرن التاسع عشر، هذا السيف المملوك لمتحف الجيش في باريس يُعرض حاليا في دكار في إطار اتفاق إعارة طويلة الأمد.

وأكدت وزيرة الثقافة الفرنسية روزلين باشلو أن إعادة هذه القطع الفنية التي تشكّل «جزءا فعليا من الذاكرة»، ليست «فعل توبة» بل بادرة صداقة وثقة تجاه بنين والسنغال، غير أن هذه الخطوة أثارت انتقادات تناولت الطريقة المعتمدة لإعادة هذه القطع الفنية إلى أفريقيا.

وقال عضو مجلس الشيوخ الفرنسي ماكس بريسون من حزب الجمهوريين اليميني إن مشروع القانون هذا من شأنه فتح الباب أمام عمليات أخرى مشابهة مع تزايد في وتيرة الطلبات، داعيا إلى تحديد إطار لعمليات الإعادة.