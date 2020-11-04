أمنية حسن تصور «بنوتة» بين القاهرة والإسكندرية

بوستر أغنية أمنية حسن الجديدة «بنوتة» (خاص لـ بوابة الوسط)

تواصل المطربة الشابة أمنية حسن تصوير فيديو كليب أغنيتها الجديدة «بنوتة» وهي من كلمات سلمى رشيد وألحان وتوزيع إسلام رفعت، وتم تسجيلها في استوديو «click sound»، هندسة صوتية بيشوي مجدي.

وتشير أمنية إلى أن الأغنية تصف حالة حب من بنت لحبيبها، والفيديو كليب من إخراج ميدو منيب، وتصويره يتم بين القاهرة والإسكندرية. الأغنية سيتم طرحها عبر مواقع التواصل الاجتماعي و«يوتيوب».

وأحيت أمنية أخيرًا، حفلًا ناجحًا منذ عدة أيام في ساقية الصاوي بمنطقة الزمالك (وسط القاهرة)، وقدمت من خلاله مجموعة من أغانيها التي نالت تفاعلًا كبيرًا من الجمهور.

وغنت المطربة الشابة «عن تجربة» كلمات أحمد النجار وألحانها، «غلبني» كلمات أحمد سامي وألحان محمد جوليو، و«عشم إبليس» كلمات محمد إبراهيم وألحان إسلام علي، و«أهلي الذكريات» كلمات أمنية وألحانها وهي مهداة لجمهور النادي الأهلي الذي تشجعه. كما غنت «بنت المليونير» كلمات أحمد حلمي وألحانها.