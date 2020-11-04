مهرجان «الإسكندرية السينمائي» يكشف بوستر دورته الـ36

بوستر الدورة الـ36 من مهرجان «الإسكندرية لسينما البحر المتوسط» (خاص لـ بوابة الوسط)

أعلنت إدارة مهرجان «الإسكندرية السينمائي لدول البحر المتوسط» برئاسة الناقد الأمير أباظة، البوستر الرسمي للدورة الـ36 المزمع إقامتها في الفترة من 7 إلى 12 نوفمبر الجاري.

جاء البوستر الجديد يحمل صورة بحر إسكندرية يسير فيه أحد المراكب الشراعية، مع سطوع شمس يوم جديد، بينما يظهر في الخلفية شريط سينمائي دلالة على ارتباط صناعة السينما بهذه المدينة العريقة، كما يحمل البوستر الذي صممته الفنانة دعاء الدسوقي، اسم الفنان عزت العلايلي، الذي تحمل الدورة 36 اسمه.

يشار إلى أنه من المقرر أن يتم تكريم الفنان صلاح عبدالله والمخرجة إيناس الدغيدي والمخرج ومدير التصوير محسن أحمد، بجانب الفنان عزت العلايلي، وذلك ضمن فعاليات الدورة الجديدة، حيث تعقد للمكرمين ندوات تكريم وإصدار كتب عن مشوار حياتهم.