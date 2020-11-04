زين عوض تتألق في مهرجان «الأغنية والموسيقى» الأردني

الفنانة الأردنية زين عوض (خاص لـ بوابة الوسط)

أحيت الفنانة الأردنية زين عوض، حفلًا في مهرجان «الأغنية والموسيقى» الأردني 2020، الذي نظمته وزارة الثقافة.

وراعى الحفل، الذي أحيته زين غناءً وتقديمًا، معايير التباعد الاجتماعي، وأُقيم عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وستتم إذاعته عبر شاشة التلفزيون الأردني.

وأبدت عوض سعادتها بهذا المهرجان الغالي على قلوب الأردنيين، مشيدة بالجهود المبذولة من القائمين عليه.

وقالت في بيان لها: «المهرجان ناجح بكل المقاييس، والجهود التي بذلت كانت كبيرة للغاية. أوجه التحية والشكر لمدير المهرجان أيمن سماوي على حسن إدارته، وللفنان جهاد سركيس الذي شاركني الحفل».

وتابعت: «شهد المهرجان إعطاء فرص للأصوات الجميلة ابتداءً من مبادرة (موهبتي من بيتي)، كما شارك عديد الأصوات الجميلة في المهرجان».

وأضافت: «أُعجبت كثيرًا بالخامات الواعدة التي شاركت، وأعتقد أننا سنراهم نجومًا في المستقبل القريب، في حال توفرت لهم الرعاية والاهتمام».

وتحدثت عن مشاركتها قائلة: «شاركت في اللجنة الأولية لاختيار العشرة متسابقين الأوائل المتأهلين، وقدمت في حفل الختام باقة من الأغاني التراثية لسمراء البادية سميرة توفيق، ومنها محلا الدار، يومين والتالت، وموال ما ريدو».

واختتمت: «شاركت على هامش المهرجان في ندوة صباحية للحديث عن طرق تطوير الفن والإبداع لدى الجيل المقبل، في المركز الثقافي الملكي».

يشار إلى أن اللجنة المشارِكة في المهرجان ضمت كلًّا من الشاعر محمود الشلبي والدكتور أيمن عبدالله وأسامة جبور والإعلامية رندا عازر والفنان العربي إلهام المدفعي.