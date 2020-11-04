زين عوض تتألق في مهرجان «الأغنية والموسيقى» الأردني

القاهرة - بوابة الوسط | الأربعاء 04 نوفمبر 2020, 02:00 مساء
الفنانة الأردنية زين عوض (خاص لـ بوابة الوسط)

أحيت الفنانة الأردنية زين عوض، حفلًا في مهرجان «الأغنية والموسيقى» الأردني 2020، الذي نظمته وزارة الثقافة.

وراعى الحفل، الذي أحيته زين غناءً وتقديمًا، معايير التباعد الاجتماعي، وأُقيم عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وستتم إذاعته عبر شاشة التلفزيون الأردني.

وأبدت عوض سعادتها بهذا المهرجان الغالي على قلوب الأردنيين، مشيدة بالجهود المبذولة من القائمين عليه.

وقالت في بيان لها: «المهرجان ناجح بكل المقاييس، والجهود التي بذلت كانت كبيرة للغاية. أوجه التحية والشكر لمدير المهرجان أيمن سماوي على حسن إدارته، وللفنان جهاد سركيس الذي شاركني الحفل».

وتابعت: «شهد المهرجان إعطاء فرص للأصوات الجميلة ابتداءً من مبادرة (موهبتي من بيتي)، كما شارك عديد الأصوات الجميلة في المهرجان».

وأضافت: «أُعجبت كثيرًا بالخامات الواعدة التي شاركت، وأعتقد أننا سنراهم نجومًا في المستقبل القريب، في حال توفرت لهم الرعاية والاهتمام».

وتحدثت عن مشاركتها قائلة: «شاركت في اللجنة الأولية لاختيار العشرة متسابقين الأوائل المتأهلين، وقدمت في حفل الختام باقة من الأغاني التراثية لسمراء البادية سميرة توفيق، ومنها محلا الدار، يومين والتالت، وموال ما ريدو».

واختتمت: «شاركت على هامش المهرجان في ندوة صباحية للحديث عن طرق تطوير الفن والإبداع لدى الجيل المقبل، في المركز الثقافي الملكي».

يشار إلى أن اللجنة المشارِكة في المهرجان ضمت كلًّا من الشاعر محمود الشلبي والدكتور أيمن عبدالله وأسامة جبور والإعلامية رندا عازر والفنان العربي إلهام المدفعي.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

هفوتان جديدتان لبايدن في يوم الاستحقاق الرئاسي
دولى
أصحاب متاجر أميركية يتحسبون لوقوع اضطرابات مع نهاية السباق الرئاسي
دولى
حاكم دبي يتلقى لقاحا تجريبيا لفيروس «كورونا المستجد»
عربى
المشري: التمديد لرئيس المجلس الرئاسي 10 أيام حال التوافق في ملتقى تونس
ليبيا
برلين تحقق بمقطع فيديو يظهر رجلا يجرّ شخصا متنكرا بزي ماكرون
منوعات
النمسا تكشف عن هوية منفذ هجوم فيينا
دولى
تراجع أرباح «أرامكو» السعودية 44,6% في الربع الثالث
اقتصاد
ترامب يحدث تغييرا جوهريا في «العقيدة الاقتصادية» للحزب الجمهوري
اقتصاد
قبيل ملتقى 9 نوفمبر.. هيئة أممية توصي بإشراك التونسيات في مفاوضات السلام بين ...
ليبيا
انتشال طفلتين على قيد الحياة في زلزال تركيا وحصيلة الضحايا ترتفع (فيديو)
دولى
أداء العملات الدولية خلال أكتوبر: ارتفاع الدولار واليورو والاسترليني أمام ...
ليبيا
صراعات الشرق الأوسط تفقد روبرت فيسك
دولى
 المزيد من ثقافة وفن

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

مواد غذائية تفاقم الصداع وتسببه