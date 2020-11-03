بخمس جوائز.. «200 متر» أكبر الرابحين في «الجونة السينمائي»

بوستر فيلم "200 متر" (خاص لـ بوابة الوسط)

حصد الفيلم الفلسطيني «200 متر» في حفل ختام الدورة الرابعة من مهرجان «الجونة السينمائي» الجمعة، ثلاث جوائز: جائزة لجنة تحكيم «فيبريسي» لأفضل فيلم عربي، جائزة «من أجل الإنسانية» التي يمنحها جمهور المهرجان لفيلم يُعنى بالقضايا الإنسانية، وجائزة نجمة الجونة لأفضل ممثل التي ذهبت إلى الممثل علي سليمان.

وانطلق الفيلم الفلسطيني «200 متر» للمخرج أمين نايفة في عرض أول بمصر في النسخة الرابعة من مهرجان «الجونة السينمائي الدولي»، ونال الفيلم إعجاب الجمهور والنقاد والفنانين الحاضرين، كما أبدى القائمون على المهرجان وأبرز النجوم مثل خالد النبوى، لبلبة، جمال سليمان، ليلي علوى، إلهام شاهين وسمير صبري إعجابا خاص بالفيلم وصُناعه واعتبروه نافذة مشرفة للسينما العربية والفلسطينية على العالم.

وصرح المنتج والموزع محمد حفظي «إننا نستعد لإطلاق 200 متر في دور عرض السينمائية في مختلف العالم العربي بداية من مصر قبل نهاية هذا العام».

فارايتي و«مينا مسعود»

كما قررت مجلة «فارايتي - variety» الأميركية الشهيرة تكريم المنتجة مي عودة عن فيلمها «200 متر» بجائزة «أفضل موهبة عربية للعام» بمهرجان «الجونة السينمائي» بحضور ممثلي المجلة وعدد كبير من الفنانين، وهذه الجائزة تمنح لأول مرة لامرأة ومنتجة. وأهدت هذه الجائزة لمنتجي السينما الفلسطينية، الذين يمرون بظروف صعبة من أجل رواية قصصهم.

أما المخرج الفلسطيني أمين نايفة، فقد حصد جائزة مؤسسة «مينا مسعود الخيرية» «EDA»، وهى الجائزة السنوية التي أطلقها الفنان المصري العالمي باسمه بمهرجان «الجونة السينمائي»، تهدف لمساعدة الفنانين من جنسيات مختلفة.

وعبر المخرج الفلسطيني عن امتنانه الشديد بهذا التكريم أمام كل الحضور، حيث أهدى هذه الجائزة إلى طاقم العمل والممثلين الذين بذلوا قصارى جهدهم ليخرج العمل بأبهى صورة.

تدور أحداث فيلم «200 متر» عن عائلة فلسطينية فرقها جدار الفصل العنصري الإسرائيلي، حيث صار الأب يسكن في الجانب الفلسطيني، والأم والأبناء في الجانب الإسرائيلي. في أحد الأيام يدخل أحد الأبناء المستشفى وهو لا يبعد سوى 200 متر عن والده. يحاول الأب الوصول إليه لكنه يحتاج للسفر في رحلة تمتد لمئتي كيلو متر. شارك في التمثيل علي سليمان ولنا زريق وسامية البكري وغسّان عبّاس ونبيل الراعي ومعتز ملحيس وغسان الأشقر وآنا امتنبرغر ومحمود أبوعيطة. تركز تصوير أحداث الفيلم في محافظة طولكرم، وبالإضاف إلى جنين ورام الله.

المخرج أمين نايفة والمنتجة مي عودة (خاص لـ بوابة الوسط)