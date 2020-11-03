هدى مجد تنتظر عرض «عفريت ترانزيت»

الفنانة الشابة هدى مجد (خاص لـ بوابة الوسط)

تنتظر الفنانة الشابة هدى مجد طرح فيلمها «عفريت ترانزيت» في دور العرض يوم 11 نوفمبر الجاري، حيث تخوض به أولى تجاربها السينمائية، وتصدرت أفيشًا دعائيًّا للفيلم ظهرت فيه بشكل كارتوني، وتجسد في العمل شخصية «مُدرّسة» تواجه عديد المواقف الكوميدية.

فيلم «عفريت ترانزيت» بطولة محمد ثروت وبيومي فؤاد وأسماء أبو اليزيد وأحمد فتحي ومحمود الليثي ومحمود حافظ ومحمد جمعة، ويظهر أحمد فهمي ضيف شرف في الأحداث، والعمل من إخراج ياسر هويدي، وتأليف أحمد عامر وتامر عبدالحميد وإنتاج شركة «سينرجي فيلمز».

وشاركت هدى مجد في أكثر من مسلسل خلال السنوات الأخيرة مثل «نسر الصعيد» مع محمد رمضان، و«الرحلة» مع باسل خياط، و«الزيبق» مع كريم عبد العزيز، و«الحالة ج» مع حورية فرغلي وأحمد زاهر، و«الآنسة فرح» التي تنتظر عرض الموسم الثاني منه، حيث تشارك فيه كضيفة شرف.