هدى مجد تنتظر عرض «عفريت ترانزيت»

القاهرة - بوابة الوسط | الثلاثاء 03 نوفمبر 2020, 03:50 مساء
الفنانة الشابة هدى مجد (خاص لـ بوابة الوسط)

تنتظر الفنانة الشابة هدى مجد طرح فيلمها «عفريت ترانزيت» في دور العرض يوم 11 نوفمبر الجاري، حيث تخوض به أولى تجاربها السينمائية، وتصدرت أفيشًا دعائيًّا للفيلم ظهرت فيه بشكل كارتوني، وتجسد في العمل شخصية «مُدرّسة» تواجه عديد المواقف الكوميدية.

فيلم «عفريت ترانزيت» بطولة محمد ثروت وبيومي فؤاد وأسماء أبو اليزيد وأحمد فتحي ومحمود الليثي ومحمود حافظ ومحمد جمعة، ويظهر أحمد فهمي ضيف شرف في الأحداث، والعمل من إخراج ياسر هويدي، وتأليف أحمد عامر وتامر عبدالحميد وإنتاج شركة «سينرجي فيلمز».

وشاركت هدى مجد في أكثر من مسلسل خلال السنوات الأخيرة مثل «نسر الصعيد» مع محمد رمضان، و«الرحلة» مع باسل خياط، و«الزيبق» مع كريم عبد العزيز، و«الحالة ج» مع حورية فرغلي وأحمد زاهر، و«الآنسة فرح» التي تنتظر عرض الموسم الثاني منه، حيث تشارك فيه كضيفة شرف.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

برلين تحقق بمقطع فيديو يظهر رجلا يجرّ شخصا متنكرا بزي ماكرون
منوعات
النمسا تكشف عن هوية منفذ هجوم فيينا
دولى
تراجع أرباح «أرامكو» السعودية 44,6% في الربع الثالث
اقتصاد
ترامب يحدث تغييرا جوهريا في «العقيدة الاقتصادية» للحزب الجمهوري
اقتصاد
قبيل ملتقى 9 نوفمبر.. هيئة أممية توصي بإشراك التونسيات في مفاوضات السلام بين ...
ليبيا
انتشال طفلتين على قيد الحياة في زلزال تركيا وحصيلة الضحايا ترتفع (فيديو)
دولى
أداء العملات الدولية خلال أكتوبر: ارتفاع الدولار واليورو والاسترليني أمام ...
ليبيا
صراعات الشرق الأوسط تفقد روبرت فيسك
دولى
أزمة في الدوري الإيطالي قد تواجه بن علي
رياضة محلية
تحديد ذروة نقل عدوى «كورونا»
طب وصحة
مدير منظمة الصحة العالمية في الحجر الصحي
دولى
العويساوي.. قصة تونسي هاجر «ليعمل ويتزوج» فانتهت رحلته إلى «قطع رأس» في كنيسة ...
عربى
 المزيد من ثقافة وفن

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

الأمطار تهدد «منهاتن الصحراء» باليمن